Las flotas, una ruleta rusa

Hay muchas cosas que en nuestro país están mal y son innumerables, pero el tema de las flotas y el servicio de transporte interurbano realmente está desde hace mucho tiempo en estado crítico que, si uno investiga un poco, se encuentra con una alarmante cifra de muertes, fruto de accidentes de las flotas en Bolivia. Según el Instituto Nacional de Estadística a 2016 llegan a la suma de 15.573 compatriotas muertos. Las rutas La Paz– Los Yungas; La Paz-Oruro y Santa Cruz-Cochabamba se llevan más del 80% de esos muertos. Es decir, en promedio, diariamente en Bolivia mueren 43 personas en accidentes de tránsito, lo cual incluye a las desquiciadas flotas bolivianas.

Me conmovió un video subido por un grupo bloguero denominado Sekakibo Talk Show, quienes de manera directa y con un lenguaje absolutamente claro y directo, abordan este escabroso tema, refiriéndose al maltrato al pasajero desde el momento de la venta del pasaje, la calidad del servicio de los vehículos, la carencia de baños, la mala educación de los choferes y ayudantes, las imperfecciones técnicas de los motorizados, desde el retraso en la hora de salida hasta por los desperfectos técnicos que hacen que un viaje que debería durar 12 horas termina en penosas y dolorosas 24 horas con las impertinencias que esto acarrea.

Sekakibo hace referencia también a que los pasajeros no tienen a quién quejarse y que las autoridades que deberían fiscalizar y controlar el buen servicio a la ciudadanía, brillan por su ausencia y hasta deslizan la posibilidad de que los policías de tránsito, que alguna vez suben o fiscalizan, lo hacen de manera ineficiente, descortés y hasta ofensiva. Y lógico, continúan los blogueros, es que subirse a una flota en Bolivia es como jugar a la ruleta rusa, porque no se sabe si uno va a fallecer o no en el periplo.

Lo hemos visto con nuestros propios ojos cuando, hace poco, tuve la oportunidad de hacer un viaje a una provincia cruceña. ¡Qué fatalidad, qué suciedad, qué peligro! Los choferes de las flotas corren sin control, conversan con alguien, chatean, bolean (acullican hoja de coca con bicarbonato) y, aunque no lo he visto, dicen que muchos choferes camuflan las bebidas espirituosas que amenizan sus placenteros viajes. Eso es lo que se refleja en esos alarmantes indicadores sobre la fatalidad en las rutas, que son preocupantes, ya que en más del 80% de estos hechos, la responsabilidad puede ser atribuida al factor humano, excesos de velocidad y la imprudencia de los conductores, que terminan provocando hechos fatales.

En 2013 se creó la Dirección Nacional de Vialidad, que tenía por objetivo diseñar, dirigir y ejecutar políticas y estrategias institucionales para la regulación y control del tráfico por las vías públicas. Esta Dirección, como órgano especializado, tendría a su cargo a todas las unidades operativas y los batallones de Tránsito del país para prevenir, investigar accidentes de tránsito, analizar los flujos vehiculares, realizar auditorías en seguridad vial, hacer planificación, proyección y desarrollo vial, procesamiento y resolución de infracciones; así como hacer cumplir las leyes vigentes que coadyuven a fortalecer el tránsito, transporte y seguridad vial, a favor de la sociedad boliviana. ¡Qué mal trabajo! Para una próxima columna dejamos pendiente el desastroso y caótico servicio que ofrece la terminal de buses de Santa Cruz.