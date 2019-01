La Cepal está viviendo un cambio. Acaba de informar que, pensándolo bien, revisadas las cifras, en realidad los gobiernos de los esposos Kirchner en Argentina ‘subestimaron’ la pobreza. Y también ha informado la Cepal que, si se mira bien, la pobreza no disminuyó en Bolivia, como dice Evo Morales, y que el país está en el nivel más alto de la región, además de ser el que menos dinero destina al gasto público.

Es una manera disimulada de hacer una autocrítica, pero quizá hubiera sido mejor que la Cepal la hiciera de manera más explícita, de frente.

Sobre Argentina, la Cepal dice que el uso de las cifras oficiales de la inflación llevó a una “subestimación de la pobreza”. Cuando Mauricio Macri llegó al Gobierno, el nivel de pobreza, en versión de los peronistas (y de la Cepal), era de solo el 3%, pero revisadas las cifras resultó que, en realidad, era del 30%. Apenas un cero.

Es que la Cepal ha cambiado la metodología de sus mediciones, dice la explicación oficial, que sustituye a la autocrítica. Hubiera sido mejor admitir que fue un error y que, por ejemplo, la crisis que encontró Mauricio Macri podría definirse como una bomba de tiempo dejada por la versión más corrupta del peronismo, por ahora.

Sobre Bolivia, las cifras de la pobreza también han sido ‘subestimadas’. Esto surge de comparar las cifras del mensaje del presidente con las que ahora ofrece la Cepal. El primero dice que la pobreza disminuyó y la Cepal dice que, entre 2014 y 2017, fue todo lo contrario.

Lo que lleva a mencionar las bombas de tiempo. Macri encontró un campo minado en Argentina. Si la Cepal fue o no cómplice, se sabrá después. Por el momento, son bombas de tiempo.

El próximo gobierno de Bolivia, asumiendo que el candidato vetado decida, haciendo un examen de conciencia, retirarse o que, como se sospecha, sea derrotado, la herencia que dejará esta gestión será tan peligrosa como la que encontró Macri en Argentina. No devaluar la moneda durante tantos años fue un error o una táctica de terrorismo futurista. No mover al precio de la gasolina, o del diésel, aumentar la burocracia. Llevar la deuda pública por encima de los $us 21.000 millones, que aumentará con los bonos que prepara Arce Catacora, es otra bomba.

Pero son bombas que de todos modos van a estallar. No importa quién esté a cargo.