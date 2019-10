La quiebra Thomas Cook: ¿Reinventarse o morir?

Lunes 23 de septiembre de 2019: “Todas las reservas del Grupo Thomas Cook, que incluyen los vuelos y las vacaciones, han sido canceladas”, así se anuncia la quiebra de Thomas Cook, uno de los touroperadores más grandes y antiguos del mundo, 178 años en el mercado no son suficientes para garantizar su futuro.

La quiebra de Thomas Cook deja 600.000 turistas varados en diferentes destinos, de los cuales 150.000 son británicos y serán repatriados, según los analistas supone la mayor repatriación en tiempos de paz de la historia del Reino Unido, ya que el numero supera el de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos son diversos ya que la compañía empleaba a 22.000 personas en diferentes lugares del mundo, contaba con 105 aviones, gestionaba hoteles, complejos turísticos y líneas aéreas en 16 países.

A medida que pasan los días las repercusiones en el sector turístico y las anécdotas se incrementan, unas muestran el lado humano, una colecta de dinero para la tripulación que perdía su trabajo en uno de los vuelo finales de Thomas Cook, un mensaje grabado por un pasajero en el que el piloto tras conocer la noticia se despide diciendo “esperamos que hayan disfrutado su vuelo con Thomas Cook y sepan que serán las últimas personas en estar en este avión” y luego llora.

Muchas reflexiones en torno a las causas de la quiebra del gigante turístico se han escuchado desde el 23 de septiembre, probablemente la mas certera es la que hace hincapié en su modelo gestión, y la que trae a colación Miguel Fluxá presidente del grupo Iberostar, una de las personas que más conoce Thomas Cook ha dicho: “La entrada de internet y de nuevos jugadores en el panorama turístico, como las aerolíneas low cost y las comercializadoras on line, ha provocado un cambio radical en la industria turística. Hay empresas que se han adaptado a esta situación y otras no”. Esta última frase parece resumirlo todo, en una época en la que la única certeza es el cambio, solo sobrevive el que de adapta al cambio y evoluciona.

Thomas Cook fue a contracorriente y pretendía con un modelo obsoleto, seguir liderando el mercado turístico. Como expresó Fluxá, “Thomas Cook, con una estructura demasiado cara, tenía que competir con precios agresivos con estos nuevos actores”, entiéndase Expedia, Booking, etc.

La gran lección que deja esta dolorosa quiebra a las corporaciones y organizaciones que están vigentes en el mercado, es que no es posible sobrevivir en la economía 4.0 bajo modelos 2.0, jerárquicos, pesados, burocráticos que no logran pasar de la era industrial a la era digital, que no entienden que la velocidad del cambio tiene un costo y por ende la agilidad con la que se implemente será decisiva y define el futuro, no importa cuánto patrimonio tengan, no importa cuántos años lleven en el mercado, si no se reinventan se mueren. Basta ver Fortune 500, entre 2000 y 2015, el 52% de las empresas listadas han desaparecido.

Thomas Cook fue pionera en paquetes vacacionales, lideró el turismo masivo, sobrevivió a dos guerras mundiales, pero su falta de agilidad y adaptabilidad a la nueva era parece que le jugó una mala pasada.