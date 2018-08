La punible mentira

Intentaremos adaptar a nuestra realidad un trabajo del siquiatra español Emilio Mira y López sobre la mentira. Es una afirmación o negación enteramente falsa que se presenta como verdadera, porque se obtiene o busca algún provecho. Pueden existir ocho tipos de mentiras:

a) La mentira lúdica, se la utiliza con fines de diversión y para ver si es creída. Si alguien dijera: “Quiero tener un hijo contigo, porque eres el mejor presidente”, se notaría la carga burlesca inmediatamente. Pero es más risible si el crédulo la repite como si fuera verdad. Personas frívolas y de ánimo mudable suelen proferir esta mentira. b) La mentira vanidosa se lanza para darse importancia y causar sensación: “Soy licenciado en matemáticas y de una universidad extranjera”. Es propia del mediocre que solo se ama a sí mismo.

c) La mentira fantástica se la emite para vivir una aventura imaginada y sentida como real. Por ejemplo: “Cuando voy a los pueblos quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice: ‘Evo cumple’”. Es utilizada por sujetos con problemas en la personalidad. e) La mentira justificativa se la usa como excusa o exculpación cuando no se tiene el valor de enfrentar las consecuencias de una falta. Leemos por ahí: “Le di un rodillazo al futbolista, pero lo mío fue una reacción. Después me di cuenta que era una trampa”. Y esta otra joyita: “Perdimos el referéndum del 21-F porque la oposición dijo mentiras”.

f) La mentira malévola, para hacer daño a un adversario: “Toda la confabulación en mi contra se gesta en la embajada americana”. Las personas acomplejadas tienden a confundir sus delirios con la realidad. g) La mentira egoísta se formula para obtener un deseo que no corresponde por derecho: “Yo no quiero, pero el pueblo me pide que yo siga en el Gobierno”. Es propia de las personas con incoherencia mental.

h) La mentira leal se la emplea para evitar el perjuicio de alguien: “El presidente gobierna escuchando al pueblo y el 21-F el verdadero pueblo le dijo: ‘No te vayas’”. Las personas solidarias pueden reaccionar así. i) La mentira social se la usa por falta de educación: “La ingesta de carne de pollo provoca calvicie y cambio en la conducta de los varones”. Es propia de personas incultas.

¿Cuál de estas mentiras debe ser castigada? Usted tiene la palabra.