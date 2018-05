La muerte de un tirano

En estas semanas, la memoria se me ha removido intensamente. Hace menos de un mes me llamó mi entrañable amigo desde la infancia Antonio Araníbar Arze, contándome una difícil y emotiva tarea. Su familia era muy cercana a Raquel Jimeno, la ‘Batu’, española que fue a Bolivia en los años 70 y terminó como militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR de entonces. Fue una mujer clave en el proceso de recuperación democrática, querida por mis padres, amiga solidaria como pocas.

La Batu se fue del país y murió a finales del año pasado en España, siempre añorando Bolivia y con eternas ganas de volver. Su cuerpo fue cremado. Antonio habló con la familia de Batu y convinieron cumplir su deseo. Viajó a España y llevó los restos a La Paz, luego de una larga travesía. En un emotivo y sencillo acto, se esparcieron sus cenizas sobre la tumba de los Mártires por la Democracia, que se ubica en el Cementerio General de La Paz. Finalmente, luego de tantas idas y venidas, la Batu descansa con sus entrañables compañeros. La próxima vez que visite La Paz, recordaré cada uno de los episodios vividos en San Miguel, cuando yo solo tenía diez años, y gobernaba la dictadura de Luis García Meza, que aterrorizaba a todos.

Y precisamente el domingo 29 de abril, mientras me disponía a vacacionar con mi familia, me entero de la muerte del dictador García Meza. Inevitablemente, vuelvo a los episodios más duros de esa horrenda temporada. El miedo, el toque de queda, las conversaciones peligrosas en la escuela, aprender a distinguir a un paramilitar, cuidarse de alguna ambulancia que pueda tener agentes dentro. El Servicio Especial de Seguridad (SES), que era una instancia especial cuyas vagonetas circulaban llenas de matones fuertemente armados con cara de espanto. Los tiroteos en las noches, los relatos escalofriantes sobre qué hacían los paramilitares cuando encontraban a sus víctimas, incluidos niños. Descubrí rápidamente lo que era la tortura, la clandestinidad, el exilio y la muerte.

El 15 de enero de 1981, la dictadura de García Meza atrapó y asesinó luego de una larga tortura a mi padre, al lado de siete compañeros más. En los meses previos había matado a Marcelo Quiroga y a Luis Espinal. La amenaza del ministro del Interior, Luis Arce Gómez, de “andar con el testamento bajo el brazo”, se convertía en programa político. Las pretensiones de la tiranía no pudieron prosperar, Bolivia demostró una vocación democrática inigualable. Volvió la democracia en 1982. Luego un equipo de abogados, encabezados por Juan del Granado, a quien el país le debe eterna gratitud, logró encarcelar al dictador.



García Meza pasó unos años preso en Chonchocoro; luego, con las artimañas aprendidas y el dinero robado al Estado, logró que la mayoría de su estancia fuera en el hospital militar, una vergüenza para esa institución. Con extraño orgullo su abogado refriega al país que los últimos años no estuvo en la prisión. Queda claro que el tirano crea sus relevos. García Meza murió engañando al país, aprovechándose de sus servicios, sin pedir perdón, arrogante, cuidado por súbditos que no conocen la vergüenza.

Con los sentimientos removidos, puse un par de reflexiones en internet alusivos al tema. Me sorprendieron dos reacciones, por un lado, un sector que defiende y justifica cada una de las acciones del tirano; perdón por mi ingenuidad, pero pensé que ya no había esos especímenes. Pero, por otro lado, un grupo que trata de vincular la dictadura de García Meza con el proceso político actual, lo que me parece un desatino, un oportunismo impreciso y tendencioso, además de una ofensa al país, su historia y a las víctimas de la dictadura. García Meza es el último dictador del periodo militar, con su muerte se cierra un capítulo, cualquier analogía con otro momento no hace más que confundir. Las dos reacciones me dejaron claro que queda mucho por hacer, que se debe promover el respeto de los derechos humanos como cultura cívica innegociable y que la historia debe primar para no confundir procesos ni hacer puentes que son un atropello a la razón y a la moral.

Cuando recibí la noticia de la muerte del dictador, pensé qué les iba a decir a mis hijas, cómo contarles. Salí a caminar temprano con ellas, les hablé de su abuelo Luis Suárez, les dije que lo mataron en un periodo cruento de la historia de Bolivia cuando gobernaba García Meza, que acababa de morir. Les dije que, a pesar de todo, no lograron matar la esperanza, que a pesar de la maldad, también existe la justicia.