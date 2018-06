La lectura transforma

Tengo como costumbre cada vez que termino de leer un libro hacer un pequeño resumen sobre la trama y registrarlo en la lista de libros leídos; mi meta es leer uno por mes. Hace tres meses, después de leer Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez, me sorprendí al verificar la cantidad de libros leídos, con ese ejemplar llegaba a los cien.

En principio fue una sensación de satisfacción extrema, estaba chocho de la vida y quise traspasar esa felicidad, que muchas veces es efímera e individual, al Facebook; en mi muro coloqué lo siguiente: “Acabo de leer mi libro número 100 en lo que va de mi vida. Hace unos años me propuse leer un libro al mes, desde esa fecha he sido metódico, así como cuando Siddhartha partió en busca de su sueño.

He viajado a lugares maravillosos de la mano de García Márquez, aprendí la brevedad con Carver y cómo salir de cacería con Hemingway.

Ahora, cada vez que leo un libro tengo una felicidad enorme, siento que algo aprendí del coronel Aureliano Buendía, me transformé como Gregorio Samsa y cómo Acevedo Bandeira ha influido en mi personalidad. Ahora cuando cierro un libro me pregunto: ¿cuál será el siguiente?”.

A los pocos minutos de haber publicado ese pequeño recuento literario recibí varios ‘me gusta’, pero sobre todo tuve muchos comentarios que se burlaban de mi publicación.

En la Antología del cuento boliviano dicen lo siguiente: “Uno de los principales problemas en la formación educativa de los estudiantes tanto a nivel secundario como universitario es, por decirlo de alguna manera, su relacionamiento conflictivo con los libros”; acá en nuestra ciudad hay poca lectura.

Esta semana que se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro, que este evento sea la oportunidad ideal para que empiece a hacer su propia lista y desarrolle el hábito de la lectura, se dará cuenta de que con ellos se transportará a lugares inimaginables y vivirá experiencias únicas. Que no importe la crítica, el hábito de la lectura se construye leyendo y es fundamental para ampliar conocimientos, para mejorar en la redacción, oratoria y, sobre todo, para formarse intelectualmente.

Como escribió Kafka: “Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto”. Que la lectura transforme tu vida.