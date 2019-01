La crisis en Venezuela

Juan Gaido, presidente del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, el 11/01/19 asumió la Presidencia a.i. de la República Venezuela. Su argumento, el art. 333 de la Constitución que obliga a los venezolanos a luchar por el orden constitucional. Por lo que, el Parlamento considera que Nicolás Maduro debido a que este tendría violada la Carta Magna.

Maduro de conductor, de colectivo en la década de los 90, entró a la política y por el chavismo se tornó diputado, canciller y gracias a Hugo Chávez, previo a su muerte, su “heredero” político designándolo presidente a.i. A la muerte de Chávez y por no haber este completado un año de su nuevo mandato, en tanto se llamara a nuevas elecciones la Presidencia de la República debería pasar al presidente del Parlamento – Diosdado Cabello, empero Maduro ignoró tal situación y continuó en el cargo hasta reelegirse, constituyéndose en el primer atropello Constitucional.

Otro hecho considerado totalitario fue que en 2015, cuando la oposición obtuvo 2/3 de la mayoría en el Parlamento, con prerrogativas de hasta dimitir al propio Maduro, antes de la posesión de los nuevos Diputados, Maduro tendría presionado y en dos días, cambiado 13 jueces del Supremo Tribunal de Justicia por magistrados adeptos al chavismo. Los nuevos jueces y para evitar que la oposición obtuviera dichos 2/3, determinó que tres diputados opositores habrían incurrido en fraude y les prohibió su asunción, declarando al Parlamento en “desacato” con el Gobierno de Maduro; cortándose el presupuesto al Parlamento.

Sin embargo, para mostrar una fachada de democracia, el Parlamento no fue cerrado pero instituyeron la Asamblea Constituyente, sin plazo de duración y con facultades simultáneas de formular la nueva Constitución y a la vez, legislar.

En 2018, por ley, las elecciones presidenciales deberían ser en diciembre, Maduro anticipó para mayo. Paralelamente, apresó, exilió o impidió que líderes opositores importantes mediaran las alecciones, terciando solo con 3 chavistas.

Tales actos inconstitucionales tienen el apoyo de los militares que a lo largo de las últimas dos décadas poseen grandes privilegios, entre ellos, un banco propio, un canal de TV, subsidios en alimentos, automóviles, vivienda. Sin embargo, con Maduro, los generales ganaron un tercio de los ministerios del gobierno, mitad de las Gobernaciones, administración de Pdvsa, concesión de minerales y control de la comercialización de la alimentación del país.

El 2016, Venezuela fue suspendida del Mercosur sin que ello avalara a Maduro ya que su país en la realidad jamás hizo parte de dicho bloque. Los países del Grupo de Lima, Estados Unidos y diversos otros países desconocen el nuevo mandato de Maduro. Sin embargo, este cuenta con el apoyo Ruso y Chino. Maduro sufre presiones de USA quien le sigue comprando petróleo y vendiéndole productos varios. Un eventual embargo solo aumentara el sufrimiento de la población y su mayor éxodo a países vecinos. Véase Cuba embargada a 60 años. La ONU solo podría “invadir” Venezuela, como cuando lo hizo con Irak y debido a que este acometió contra Kuwait. Maduro gustaría ingresar en la Guyana, de quien reivindica la región de Esequibio, pero él sabe que esa aventura significaría su fin. La otra opción sería ingresar ante una guerra civil, que esto no se da debido a que el Gobierno es el que está armado y la población no; además, se requiere de la aprobación del Concejo de Seguridad de la ONU donde están China y Rusia que no aprobarían aquello. ¿USA puede unilateralmente invadir Venezuela? Poder bélico lo tiene, no obstante tendrá que sopesar las experiencias en Irak o Libia, donde la situación empeoró a raíz de la opción militar.