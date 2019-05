La crisis de Venezuela

Tras los últimos atropellos de la fuerza pública contra los ciudadanos que salen a la calle a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, a este presidente se le están cerrando las opciones democráticas y está recibiendo una fuerte presión para dejar el poder. Si bien aún tiene respaldo ciudadano, éste es cada vez menor; a ello se suma la duda acerca de cuán leal es el conjunto de las Fuerzas Armadas y cuánto están dispuestos a jugarse por él colaboradores muy cercanos como el ministro de Defensa o el presidente del Tribunal de Justicia. La tensión también llega desde el extranjero, pues varios países piden una salida democrática a la actual crisis política de esta nación.

Venezuela, el país sudamericano que tiene 31,8 millones de habitantes, está sufriendo desde hace meses. La excesiva dependencia de la venta de hidrocarburos, la casi nula producción de alimentos, así como la alta corrupción detectada y las sanciones económicas recibidas en los últimos meses, han hecho que la inflación esté por encima del 1.600% entre marzo de 2018 y marzo de 2019. El Fondo Monetario Internacional prevé que este año tendrá un decrecimiento del 25%. Hay apagones, escasez de alimentos y de medicamentos. Los ciudadanos no pueden tener libre disponibilidad de dinero en efectivo. Lo anterior origina que unas 5.000 personas salgan a diario de sus fronteras, sumando seis millones de refugiados hasta el momento, según cifras de la Organización de Estados Americanos.

Desde que el presidente designado Juan Guaidó llamó a las FFAA a rebelarse, miles de habitantes han salido a las calles a protestar y han sido duramente reprimidos. EEUU mantiene la amenaza de intervención, Maduro intenta mostrar que aún cuenta con la lealtad de los militares, a pesar de que EEUU dijo que dos de sus cercanos colaboradores estuvieron dispuestos a dejarlo para provocar una transición democrática.

Maduro, tras la última elección, que es desconocida por varios países del mundo, asegura que es víctima de un golpe de Estado. El mismo argumento es repetido por presidentes que lo apoyan, entre ellos el de Bolivia, Evo Morales, quien busca apoyo para resolver el tema. Rusia y EEUU libran su propia batalla geopolítica en Venezuela, mientras que el Grupo de Lima se reunirá de emergencia y ya ha rechazado una salida por la vía de la intervención militar de fuerzas foráneas.

La dureza de la represión (que incluye una tanqueta militar que atropelló a ciudadanos que protestaban) es suficiente para demostrar que la situación es insostenible y que Nicolás Maduro está recurriendo a recursos extremos para mantenerse en el poder. Eso permite concluir que él no puede seguir gobernando Venezuela. Primero, porque su Gobierno no goza de legitimidad nacional e internacional; segundo, porque no logra atenuar la crisis económica y humanitaria de sus gobernados; y, tercero, porque no puede generar un clima de paz y gobernabilidad.

El Gobierno de Bolivia debe ayudar a que la salida sea democrática, en lugar de seguir defendiendo un régimen que está causando más daño que bien a su población.