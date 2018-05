La corrupción en la actividad del servidor público

Los derechos civiles y políticos están nítidamente expresados en la Declaración General de Derechos Humanos y rezan entre los principales la igualdad, prohibición de discriminación y el derecho a participar en la gestión de asuntos estatales, aquí debería añadirse participación sin corrupción, que es un síntoma real de que algo no funciona en la administración de un Estado.

Las instituciones diseñadas para la interrelación entre ciudadanos y el Estado se utilizan, en vez de ello, para enriquecimiento personal y para proporcionar beneficios a los corruptos, lo cual es una antinomia a la utilísima labor de un servidor público.

Todos los estados, sean indulgentes o represivos, controlan la distribución de beneficios valiosos y la imposición de costes onerosos; esta distribución de beneficios y costos se halla bajo el control de funcionarios públicos que poseen un poder discrecional. Las personas y las empresas privadas que desean un trato favorable pueden estar dispuestas a pagar para obtenerlo, aunque sea mediante la corrupción, se hacen ilegalmente a funcionarios públicos, con el fin de obtener un beneficio.

Referíamos que el derecho civil y político de participar en la gestión del Estado implica que ese funcionario actúe con honestidad, conciencia moral y ética; así no habría corrupción, porque el funcionario debe respetar el derecho del que no participa en la gestión del Estado, entonces, se crea una estructura de eficaz solidaridad, ya que el servidor no se aprovechará de su poder discrecional para corromperse.

Aunque los delitos de corrupción tienen una tipología penal, en la situación actual no es suficiente, pues cuando los funcionarios públicos no conocen otra alternativa que continuar con las costumbres que adquieren de sus propios jefes, el cáncer se expande y extirparlo es casi imposible. ¿Cómo convierto a un funcionario corrupto a la honestidad si desde su inicio en la función pública solo aprendió a extorsionar y a vivir con ello, generando sobresueldos y un nivel económico que no le corresponde? La respuesta es el silencio debido a que el problema es mental por la aferrada costumbre transmitida para sostener el sistema de corrupción.



Así como las drogas son un problema actual sin solución sino por la educación de los niños desde la escuela, de la misma manera se debe educar para que cuando ejerzan funciones públicas ya dispongan de la base moral incorruptible que desterraría cualquier atisbo de tentación.



Se deben desechar los eufemismos sentimentales y educar a los niños con materias específicas sobre la adicción a las drogas y la corrupción, desde la edad de seis o siete años, aunque duela el alma de los padres, apartándolos abruptamente de la ingenuidad y de la vida despreocupada de la niñez.

De no encarar este problema con decisión y medidas draconianas, estos niños exigirán explicaciones a las instituciones que regulan la educación y a los propios padres acusándoles de desidia al no someterlos a una educación rígida sobre estos temas que consumen y desestructuran irremisiblemente a las sociedades.