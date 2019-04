Iván Nogales, el compa

Esta columna se hubiera titulado “Los 30 años del Teatro Trono”, si el día que terminé de escribirla no me hubiera acaecido la muerte de Iván Nogales, el creador del grupo, el hijo del guerrillero desaparecido en Teoponte, el hombre de los abrazos, el ser humano que siempre tenía una palabra de aliento, el hermano de ideales y de gestión cultural, el amigo que me enseñó que El Alto era más que un barrio de La Paz, que era una ciudad que definiría el destino de Bolivia y así fue. Se fue nuestro hermano y ya lo extrañamos. Ahora tendré que escribir algunas cosas en pasado y, sin embargo, Iván está en mí, como están los que murieron creyendo en un mundo mejor.

“En el reflejo de la mirada del otro, me reafirmo. Soy si somos”, decía Iván Nogales, el hombre que hace más de 30 años venía trabajando por la cultura nacional, porque al hacerlo por la ciudad de El Alto lo hacía por Bolivia; su obra es un reflejo de la pluralidad, siempre incorporando al otro en su mirada. Conocí a Iván en la UMSA, a finales de los setenta, esa década en la que luchábamos por una sociedad más justa. Iván se dejó de discursos y decidió actuar en El Alto, que aún no era ciudad. Allá, acogió en su casa a siete niños de la calle y con ellos nació la idea de crear una comunidad artística. “Primero sueño la realidad, luego existe”, escribió Iván en su libro La descolonización del cuerpo. Y así fue, el soñó su realidad y su mundo existe en ella, una fundación y un grupo teatral que se han convertido en un ejemplo de gestión cultural en todo el mundo. Ahí vives Iván.

El objetivo de Iván y el Grupo Trono, fundado en 1989, no se puede hablar del uno sin el otro, era potenciar las energías creadoras de los pueblos, haciendo que la gente sea agente de su propia transformación. Y eso es lo que vi hace algunos años en la casa de la Fundación COMPA, en la calle de la Cultura de El Alto, un paseo peatonal llamado así en homenaje a la labor que realizó Iván. Vimos una obra de creación colectiva, del Grupo Trono, llamada ¡Arriba El Alto!, en un teatro diferente a todos los que conozco, en este, el escenario está en los cuatro lados, como los puntos cardinales que nos otorgan una visión diferente de la obra y de los actores, los espectadores están al centro. Y a medida que avanzaba la obra caí en cuenta del por qué de esa elección: los diferentes cuadros de la obra nos obligaban a cambiar la mirada, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, y de esta manera la perspectiva se hacía también diversa, pero sin perder la estructura de la historia contada.