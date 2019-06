Institucionalización, el verdadero problema

En cualquier país el elemento importante y valioso que se debe tener es la institucionalización seria y responsable. ¿Qué entendemos por institucionalización? Es el proceso de transformación de un grupo, práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo.

Las diferentes instituciones en un país, conforman toda la estructura básica y fundamental que manejan las diferentes actividades del Estado, deben ser responsables y serias en su manejo, se les está entregando la responsabilidad de administrar las funciones que correspondan a su campo y todo ello debe ser realizado con seriedad, responsabilidad y en beneficio de la población y consiguientemente del país.

Si en las instituciones de un país ingresan los virus de las enfermedades que las destruyen, como son, entre otras, la irresponsabilidad, el poco profesionalismo de sus responsables, la falta de seriedad en la conducta de quienes las manejan y el virus más dañino y más difícil de extirpar que es la corrupción de sus miembros, con esa indebida conducta dañan lo más preciado en la vida de un país, que es la vida de sus instituciones, que funcionen responsablemente, que se les tenga confianza en su manejo y permitan de esa manera, como dice el concepto señalado, ser instituciones altamente organizadas, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo.

El análisis de cualquier institución en nuestro país, se encuentra de frente, sin ambages y sin ningún rubor, con un inexistente profesionalismo, un no me importismo de sus miembros que si no se les da el pago que exigen, ningún trámite ni gestión se despacha. Que esa conducta inmoral y generalmente delictiva afecta el funcionamiento del país, es un aspecto que a los que menos les interesa es a los funcionarios públicos, responsables de las instituciones; lo peor es que toda la institucionalidad boliviana se encuentra plagada de muchos virus que han destrozado la ya poca institucionalidad que se había ido construyendo con esfuerzo en el pasado. Y, dejemos claro, no era un problema neoliberal el funcionamiento de esas instituciones y que se cambió esa mentalidad. En anteriores gobiernos, aunque no totalmente, sí existía una institucionalización seria y en permanente construcción y mejoramiento en las principales entidades.

El próximo gobierno, dejando de lado el grave problema económico con el que van a tener que lidiar, porque el ingreso del país se redujo a la mínima expresión, tendrá que enfrentar la desinstitucionalización que existe en Bolivia. Si no se encara la implementación de prácticas nuevas que destruyan los virus que afectan a las instituciones, el problema económico va a quedar como menor, porque sin instituciones serias y responsables un país no funciona, no encara su futuro y se hunde cada vez más en el profundo pozo de destrucción, de todo lo que mal o bien se ha ido construyendo desde el inicio de la república.