Inmune es la persona que “está libre de ciertos cargos, obligaciones, oficios o penas”; o sea, inmune es, hasta ahora, el presidente Morales, que hace lo que quiere hacer y se siente libre de obligaciones o penas.

Ya él lo había dicho: “Yo le meto nomás… que lo arreglen los abogados”; y así fue que, como por arte de ‘la revolución’, aparecieron cientos de ‘abogados’ que se dan el trabajo de aprobar leyes para que él logre vulnerar la CPE, por la que mató en La Calancha; para que ‘se haga legal’ lo ilegal y que se cambie lo que haya que cambiar y modificar en el marco institucional del Estado, solo porque ‘el proceso de cambio’ así lo requiere y todos repiten que, sin él, el proceso es nada, porque está personificado de tal manera que Mao Tse Tung, Stalin, Hitler o Mussolini son un ‘japutamo (1)’ en cuanto al culto que se le rinde.

‘Proceso’: alguien debiera decirle que le cambie el nombre: proceso es un conjunto de fases sucesivas que no descansa en la figura de uno solo; eso es autocracia, que no es otra cosa que el régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad (en este caso, el Parlamento es simplemente la Carlos Federico Valverde Bravo PERIODISTA extensión de su voluntad) y que no actúa solo. Morales ya logró que le blinden la posibilidad de ser ‘reelecto’; la puerta la abrió el TSE (que administró y dirigió el referéndum del 21-F, que le dijo que no podía ser candidato) cuando envió, sin explicación coherente, un proyecto de Ley de Partidos Políticos para 2024, pero que se sabía que el poder la iba a adelantar y la usaría en beneficio propio, considerando que ‘las primarias serían de vinculatoriedad obligatoria a las elecciones generales’ y, tal como muchos dijimos, se aprobaron las primarias y se dejó prácticamente todo lo demás para el año citado. En el TSE hicieron como que no estaban de acuerdo y hace dos o tres días recibieron su inscripción: la habilitación para participar en un proceso que de elecciones no tiene nada, porque no existen binomios contradictorios en ninguno de los partidos, de manera que elecciones no va a haber; simplemente será la ratificación de la habilitación de Morales para los comicios generales. Le metió nomás, arropado por ‘los abogados’, sean estos artesanos, médicos, nada, economistas o ingenieros informáticos. Para eso están ahí, cada uno cumple un rol, desde argumentar hasta levantar la mano, para eso están.

El poder no escatima en argucias legales, eso hay que reconocerlo, están todo el día ideando cómo seguir con lo mismo; ellos saben que si la CIDH cumple su responsabilidad como órgano de respaldo de la democracia y de la institucionalidad republicana o estatal, puede aplicar la solicitud ‘per-saltum’ y tratar el caso de la reelección como derecho humano, y le puede decir a Morales que no puede ser candidato (con otras palabras); por eso intentan blindarlo y arroparlo con el voto de los suyos, cuya voluntad militante se la tratará de convertir en soberana (soberano es el 21-F, porque fue el conjunto de la ciudadanía el que dijo No) en una cuestión sine qua non funcionará la democracia en adelante.

La estrategia en los días siguientes es solo hablar de elecciones; así se resguardarán de explicar hechos reales, como el gas, ahora problema nuestro; el déficit fiscal, la inseguridad, la Policía en las vidas de los ciudadanos y sus redes sociales, así como el caso Obedrecht/Lava Jato, que atraviesa tres gobiernos, pero que el grueso de los sobornos se pagó en el actual Gobierno y Morales debe dar espacio para saber si se llegó a él o no… eso es real. Las ‘primarias’ son solo una distracción.

Morales busca su impunidad quedándose en el Gobierno; sabe que afuera no lo es, no en vano pidió que los sectores lo defiendan cuando lo quieran procesar; ese es un hecho y no podemos olvidarlo… él lo tiene presente.

(1) animal, vegetal que vive dentro o en la superficie de otro organismo, de cuyas sustancias se nutre. Sinónimos: filaria, parásito.