India e indio

No hay que ser un experto para comprender que la visita del presidente de la India a Bolivia es un hecho histórico muy importante. Mi suegra, confundió el acontecimiento diplomático de una forma muy chueca.

“Oiga rata de dos patas, -me dijo con la cortesía que le es característica- ya era hora de que se junte y tenga pareja”. “¿Quién?”, pregunté. “Nuestro presidente, porque escuché de pasada, que iba a llegar la India y que se iba a alojar en un hotel en esta ciudad y ese sería el inicio de un lindo idilio, como en las telenovelas. Como el joven michi, que de la noche a la mañana se convierte en poderoso, se cree monarca sin fecha de vencimiento, hasta que llega su india y viven como perdices comiendo felices”.

“No, querida suegra, la india no es una ñatita, es una gran potencia que vino a visitar Bolivia y Evo fue el anfitrión que lo recibió acá en Santa Cruz”, le aclaré.

Ella se sintió muy feliz, porque estaba muy triste al saber que nuestro ‘presi’ se quedó sin quorum en Unasur, donde casi todos le dieron la espalda y organizaron su propia ‘frater’ para la que no obtuvo ni manilla carnavalera. Eso es como tener un junte de comparsas, ser presidente de ella y luego quedarse a las pailas, en calidad de un mira corsos.

Por lo visto mi adorable ‘suegrix’ tiene un cristal por donde ve la realidad, pero completamente distorsionada.

Ella dijo que a veces era bipolar, pero bipolares son los imanes, usted no, usted no sabe dónde va y no sabe lo que quiere. No le dije la última frase, solo la pensé, porque se iba armar la gorda, que es una forma de decir, ya que ella se siente como una modelo… una modelo de 1939.

La verdad es que, el gesto del presidente indio de contactarse en vivo y en directo con Bolivia, abre siempre esperanzas. Es un lindo gesto, con papeles firmados, pero tener de aliado a la India, nos parece genial, porque los indios de la India son capísimos en tecnología y esa es la herramienta que requiere nuestro país para ir hacia adelante.

En la bienvenida, Evo dijo estar convencido que la India no iba a abandonar al indio, a lo mejor esperanzado que en ese gigante poblado por indios puedan votar por él en las adelantadas elecciones de octubre. Afirmó que es hijo de la madre tierra, mentirilla que no solo la abuchearon los chapacos, sino todos los que nos oponemos a que perforen a Tariquía como si fuera oreja de hippie.