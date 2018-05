Incahuasi, un conflicto artificial

Sobre este problema tan mentado, la Gobernación cruceña y el Comité pro Santa Cruz no han hecho ninguna aclaración documentada teniendo las herramientas para hacerlo y difundir la verdad a través de los espacios que brindan las redes sociales. Es decir, mostrar la ubicación precisa del campo gasífero en cuestión y nuestra postura como cruceños, que es de la razón y obediencia a las leyes.

Por si acaso, esta obediencia no es de ‘apego abstracto a la norma’, sino de georreferencia y delimitación precisa interdepartamental, leyes que no son sugerencias, sino emanadas del Congreso, concretas y de cumplimiento obligatorio. De no reconocerse las mismas, estaríamos comenzando a cuestionar todos los límites del mapa político nacional con los que aprendimos a dibujar los departamentos en el colegio.

Este problema ha sido provocado por parlamentarios chuquisaqueños en complicidad con su Gobernación y autoridades del MAS, con el fin de ‘sacar tajada’ de algo que no corresponde, pero que puede convertirse en una buena oportunidad para aprovechar la cercanía del campo a la frontera para exigir regalías compartidas. Para esto, seguramente tratarán de rediseñar las fronteras entre Santa Cruz y Chuquisaca con la complicidad de algunos cruceños en función de Gobierno.

Las mencionadas instituciones cruceñas, por lo visto, no han tenido el cuidado de poner un mapa georreferenciado desde el comienzo de esta disputa totalmente artificial. Por eso sospecho la existencia de algún motivo escondido. ¿Favorecerse de las regalías? ¿Negociar y apaciguar los ánimos encendidos de los chuquisaqueños con algún obsequio? ¿Hacer algún trato que afecte los derechos de Santa Cruz?

Algo está pasando y la pasividad de quienes deberían hablar por Santa Cruz nos tiene incómodos por el aparente ‘desinterés’. Aunque este implique ‘cuatro reales’, se están poniendo en juego nuestras regalías por las que tanto se luchó y nuestro territorio.