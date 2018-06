Hub en Viru Viru ¿El huevo o la gallina?

Pocas cosas no aguantan el famoso intríngulis que lleva a muchas personas a sostener ácidas discusiones en cuanto a: “¿Qué es primero…el huevo o la gallina?”. Considerando la ubicación estratégica del departamento de Santa Cruz, lo atractiva que resulta su capital, las oportunidades de desarrollo que ofrece su geografía y el histórico rol integrador que está llamado a jugar Bolivia -como el corazón de América del Sur- que el aeropuerto internacional Viru Viru se convierta en un ‘hub aéreo’, no solo debe estar fuera de discusión sino que se lo debería hacer de una buena vez. ¿Qué es un hub aéreo?

De acuerdo a la jerga aeronáutica, un hub aéreo es un aeropuerto que al reunir competitivas condiciones de acceso, infraestructurales, comunicacionales, almacenaje, seguridad, cadena de frío, abastecimiento de combustible, etc., presta el servicio logístico como punto estratégico de conexión para los vuelos de las aeronaves, funcionando como eje distribuidor de cargas y de pasajeros.



“Convertir a Viru Viru en un gran hub aéreo implicaría tener una plataforma para nuevas opciones de comercio exterior de alto valor e impulsar la exportación no tradicional; como distribuidor de carga beneficiaría a la Región Metropolitana de Santa Cruz con el cobro por servicios prestados a los operadores y compañías aéreas, además de la hotelería, la gastronomía, el turismo derivado y los empleos generados”, me explicó el Lic. Tomislav Kuljis Füchtner, ex presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



¿Se imaginan poder ser el centro de operaciones para muchas compañías aéreas ofreciéndoles inmejorables posibilidades de conexión y distribución?



Con un competitivo hub aéreo en Viru Viru hasta podríamos soñar con nivelar nuestro deficitario balance en cuanto a exportación e importación de servicios. ¡Ciudades como Miami, Panamá, Denver, Atlanta, Madrid entre muchas otras aportan hasta con el 20% a su PIB como nodos de redistribución de pasajeros y carga a destinos secundarios! Santa Cruz de la Sierra podría hacer lo propio.



Hace poco asistí a un importante foro en Cainco donde conocí estos datos que espero le impacten a usted, tanto como me impactaron a mí: gracias a la privilegiada ubicación geográfica de Santa Cruz de la Sierra, desde el aeropuerto Viru Viru se puede alcanzar a la siguiente cantidad de población, por conexión aérea: en una hora de vuelo, a 4,6 millones de personas; en dos horas de vuelo a casi 13 millones; en tres horas a 68 millones y en cuatro horas a nada más y nada menos que a 144 millones de personas.



Pero lo mejor de esto es que ni San Pablo, ni Buenos Aires, ni Santiago o Lima, podrían igualar semejante alcance de población y mercados, solo nosotros, el corazón de América del Sur. Ciertamente, aquí no cabe la indecisión de aquello del huevo o la gallina…