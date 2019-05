Hospital digital y SUS

El Sistema Único de Salud (SUS), está en marcha en nuestro país desde la promulgación de la Ley 1152 y busca que, quienes no tengan ninguna cobertura de seguro médico, accedan a una atención gratuita. El Gobierno anunció una fuerte inversión en materia sanitaria y en la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel. El presupuesto inicial es de $us 200 millones, pero los médicos consideran que es insuficiente y que no hay condiciones adecuadas en infraestructura, equipamiento ni recursos humanos, para dar un servicio de calidad.

Según recientes cifras dadas por autoridades de salud, ya se habrían registrado 1,9 millones de personas y la meta es atender a más de 5 millones con el SUS. Sin embargo, cuando hay serias limitaciones en un seguro tan masivo, éstas podrían hacer colapsar la atención en todos los servicios, desde los centros de salud, los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Otro problema será la atención de la población del área rural, donde realmente las condiciones son peores. Además, el actual sistema tradicional de salud ya tiene serios inconvenientes por el aumento de demanda de atención de las personas mayores, un incremento de enfermedades crónicas, un proceso curativo que se vuelve cada vez más complejo y costoso, acceso a medicamentos y tecnologías limitado.

El avance digital ofrece la posibilidad de dar el salto que el país necesita. El hospital digital surge como una respuesta para contar con una salud digna y oportuna porque entiende la salud como un ecosistema, pone al paciente en el centro y personaliza su atención, está disponible las 24 horas todo el año, permite abordar situaciones complejas con la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas, ofrece niveles de atención similares a toda la población, transparenta el proceso de consulta, amplía el acceso a la salud sin restricciones geográficas, disminuye costos e incrementa la calidad de prestaciones, genera registro clínico electrónico; además, apoya al personal médico para seguimiento, orienta y hace un seguimiento al paciente a lo largo de todo su tratamiento. Realmente es una solución integral a la que todos quisiéramos acceder.

Para implementar el hospital digital, según la especialista Denisse Garnica, es necesario tener la voluntad al más alto nivel del Gobierno y crear alianzas con todos los actores del sistema de salud, público y privado y avanzar simultáneamente en varios subproyectos: sistema integral de información y atención ciudadana, historia clínica compartida, telemedicina en la red pública de salud, ficha medica electrónica, receta médica electrónica, pastillero electrónico, comparador de precios de fármacos, etc. Agrega además que la nueva lógica de atención digital al paciente se basa en una triada de medios digitales: web, redes sociales y el móvil; por eso es fundamental incorporar tecnología de punta en el diseño e implementación de este ecosistema, como la inteligencia artificial, internet de las cosas, Big Data, etc.

Países de la región ya se han planteado soluciones en este ámbito y han comenzado a trabajar, en ese sentido. Por lo tanto, ante un SUS que tiene retos y niveles de inversión tan grandes, el hospital digital se presenta como una solución integral de salud de bajo costo e inversión para ir “de la atención presencial a la atención digital”.