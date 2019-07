Hegemonía II

La noción hegemonía es un aporte fundamental a la teoría y arte político, no es una abstracción, elucubración afiebrada o apasionada de un individuo. Todo lo contrario, la producción teórica de Gramsci es la síntesis de la historia política mundial.

Sustenta sus categorías ‘consenso espontáneo’, ‘consenso activo’, ‘reforma moral’, ‘reforma cultural’, ‘centralismo democrático’, ‘dirección cultural y moral’ y la propia hegemonía, entre otras, en el estudio riguroso, explicativo, descriptivo y verificado de los principales hechos políticos que han marcado la historia. Como marxista parte de la determinación económica en última instancia señala que “si es verdad que ningún tipo de Estado puede dejar de atravesar una fase de primitivismo económico-corporativo, de esto se deduce que el contenido de la hegemonía política del nuevo grupo social que ha fundado el nuevo tipo de Estado debe ser fundamentalmente de orden económico. Se trata de reorganizar la estructura y las relaciones entre los hombres en el mundo económico o de la producción”. Esto significa que, como no se puede cambiar el número de empresas y sus trabajadores, que se choca con la imposibilidad de cambiar el sistema productivo de un país de la noche a la mañana, este cambio deberá ser lento pero sistemático y progresivo, hasta lograr “reorganizar” las relaciones económicas (entre militantes y no militantes).

Sin embargo el aporte fuerte e innovador de Gramsci se da en el campo de las superestructuras ideológicas, esto es, de la representación del mundo, de la cultura, de lo que es moral e inmoral, del “sentido común” de una sociedad, que legitima y racionaliza la relación social.

Señala: “No siempre hay que buscar al Estado donde lo indiquen las instituciones oficiales, porque tal vez este podría hallarse en los partidos revolucionarios; según la concepción Estado-hegemonía-conciencia moral, puede realmente suceder que la dirección política y moral del país no sea ejercida en un determinado momento difícil por el gobierno legal, sino por una organización ‘privada’. El problema más importante que discutir es el siguiente: si la filosofía de la praxis excluye la historia ético-política, esto es, si no reconoce la realidad de un momento de hegemonía, no da importancia a la dirección cultural y moral y juzga los hechos de superestructura como meras ‘apariencias’. La filosofía de la praxis no solo no excluye la historia ético-política, sino al contrario, la fase más reciente de su desarrollo consiste precisamente en la reivindicación de la hegemonía como esencial en su concepción estatal y en la valorización del hecho cultural, de la actividad cultural, de un frente cultural como necesario junto a los meramente económicos y políticos”. Se concluye que la hegemonía que se intenta imponer va contra la representación del mundo, la dirección cultural, política y moral anterior y es esta metodología la que se aplica en Bolivia.