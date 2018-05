Hacia un balance previo a la campaña electoral

En el calentamiento de motores de la campaña electoral es necesario hacer un balance de la situación del país para identificar sus avances como las asignaturas pendientes, que deben ser contenido inexcusable de los planes de gobierno de quienes pretenderán la preferencia ciudadana en las elecciones del 2019. Aquí algunas para empezar:

Habiéndose distribuido muchas competencias nacionales en los gobiernos departamentales y locales, debiéramos saber cuáles son los sectores deficitarios por los cuales estos no han podido cumplir sus responsabilidades con la tradicional distribución de los recursos en el Presupuesto General de la Nación, la que, por cierto, no puede ser la misma después de la reducción de las funciones del aparato central y, con ello, las medidas que se proponen para encarar una reingeniería presupuestaria.

En la educación, es tiempo de conocer cuánta población ha logrado ser alfabetizada, qué resultados se han obtenido con el bachillerato técnico y cuáles son las políticas subsiguientes para la tecnificación de los bolivianos, que permita pasar de la economía de subsistencia a la economía productiva y competitiva. Y urge saber cuáles son los indicadores de salud de los bolivianos, de la erradicación de enfermedades prevenibles y controlables, de la nueva infraestructura y equipamiento disponible, y de la asignación suficiente de profesionales y técnicos; cuáles los índices de atención y curación en los servicios públicos.

En la producción campesina se debe tener claro si se ha logrado aumentar la producción, si se ha brindado asistencia y capacitación técnica y financiera, si se ha construido infraestructura productiva, electrificación, riego, si hay una apertura del mercado interno, nichos de exportación y otros indispensables para la comercialización y precio de los productos. Cuáles son los avances o las propuestas de transformación de la matriz productiva del país, para atacar los patrones perniciosos y subyugantes de nuestra economía respecto de la exportación de materias primas.

Las medidas que se tomaron o se tomarán sobre la hiperconcentración urbana en las capitales del eje central del país y el vaciamiento de los demás y de las provincias; la ocupación y aprovechamiento integral del territorio boliviano bajo índices racionales, agregación poblacional y provisión completa y suficiente de los servicios que requiere la población para no migrar. Y la situación económico-financiera real, la política de inversiones interna y externa, las relaciones exteriores, en fin, esto es parte no exhaustiva de lo que debería entrar en el balance, para no reeditar las campañas de las gorras, las poleras y los espejitos de colores, que especulan con la pobreza e insultan la inteligencia de los bolivianos.