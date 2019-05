Hacia la construcción de ciudades/estado: ¿cómo se sostienen las ciudades?

La revolución urbana en Bolivia está empezando a construir, por fin, una agenda para las ciudades. Esta agenda modificará radicalmente la forma de organizar y ejecutar la política. Sigamos en el debate para que ganemos todos.

La mejor manera de dar respuesta a la pregunta de la sostenibilidad, es realizar un examen comparativo de los instrumentos de medición existentes en ámbitos internacionales. En este aspecto, la comparación no es con nosotros mismos, sino con quienes han logrado dar respuestas adecuadas que permitieron solucionar el problema. No podremos lograr una solución integral si no aceptamos las condiciones que impone la realidad: aceptar que vivimos en ciudades, con la informalidad como inquilina, son dos condiciones ineludibles.

La ciudad, como espacio vivo en el que interactuamos cotidianamente, requiere de un grado de consciencia y conocimiento para que podamos asumirnos sus habitantes. Es una combinación de vivienda en casa propia y de enamoramiento festivo el que necesitamos. Es nuestra casa grande, las plazas son el patio y sus espacios, el lugar donde nos reunimos en familia. Aunque parezca básica la metáfora, es la manera de comprender la complejidad que nace de esa relación que debe ser de respeto y convivencia grata.

Debemos resolver la agenda de los Burgos de la Edad Media. Construidos en el periodo de revolución urbana y comercial desde mediados del siglo XII, eran barrios formados en torno a un mercado que estaba al lado de una iglesia o fuera de las murallas de ciudades preexistentes. Correspondió a los Burgos resolver la organización de los habitantes, el uso del agua, los deshechos, el espacio público, la seguridad, los suministros, las fiestas, el tránsito y el lugar para los animales... En alguna de nuestras ciudades, seguimos con temas de esa agenda. La palabra ‘burgués’ significaba ‘habitante de un burgo’. El administrador, se llamaba ‘burgomaestre’.

Para comprender la administración del espacio urbano/rural como un continuo, debemos aceptar que las ciudades no producen agua, comida y energía de manera autónoma y suficiente y, por tanto, se debe tomar consciencia de que nuestro espacio urbano llega hasta donde necesitamos proveernos de algo que no tenemos. Esto genera flujos y relaciones de complementariedad y dependencia. Cuando vamos a una pulpería, un mercado o un supermercado metropolitano, los productos que se expenden, dejan en evidencia las distancias superadas desde donde se produjo para que podamos consumirlo, y la gestión que tienen que haberse cumplido para llegar hasta nosotros. La sociedad industrial incorporó calidad y variedad, y el marketing la presentación que tanto conflicto genera a nuestra calidad de consumidores despistados. Cuando al tomate que compramos le pongamos rostro humano, estaremos recibiendo el calor de la mano que lo recogió.

En 23 municipios/ciudades, se encuentran el 60% de la población boliviana (datos del Censo de 2012). Solo cinco municipios de ellos se encuentran fuera de las áreas metropolitanas: Yacuiba, Riberalta, Villa Tunari, San Ignacio de Velasco y Yapacaní, sumando entre ellos, solo 364.756 habitantes. En los restantes 317 municipios, hay 4 millones de habitantes, distribuidos en 1.090.000 km2.

Hoy somos el 75% de la población viviendo en ciudades. En el 2032, seremos 90%.