Gobernadores y el desarrollo suicida

Ha recibido una significativa promoción la reunión que debían sostener el 28 de abril, los gobernadores de Beni y de La Paz, nada menos que para celebrar una cumbre productiva tecnológica interdepartamental, tras cuyo petulante nombre y su imagen de festival y celebración, apuntaba a impulsar “la megarepresa del Bala” y otros emprendimientos ganaderos y de orientación agroexportadora, a costa, necesariamente, de vulnerar y agredir dos de los parques más importantes del país, el Madidi y el Pilón Lajas.

Figuraba también en la agenda la intención de seguir abriendo cauce a la colonización depredadora en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi-Heath, acelerando planes de caminos de penetración. A última hora, sin embargo, el gobernador de La Paz ha anunciado que desistía de ir al encuentro del gobernador masista de Beni, por considerar que el acto iba a tener intención “política” y porque, rindiéndose al consenso científico, considera a las megarepresas una tecnología del pasado.

Si el festival no se desmorona ante el portazo de Patzi, se deberá a la concurrencia el gobernador de Beni, el departamento que más rápido y duraderamente soportará los gravísimos problemas que aparejaría el desarrollo del proyecto Chepete/Bala. Su presencia haría pensar que no está enterado de que la represa del Bala se construiría recién 20 años después de concluirse la verdadera megarepresa (más bien megadesastre) del Chepete, es decir, de aquí a unos 40 años, porque aun cuando el Gobierno central y su programa de reelección –la “Agenda 2025”- anuncian que construirían el Chepete en 7 años, con sus 3.300 megavatios de potencia, olvidando que en casi 15, este Gobierno no ha podido concluir con la construcción de tres embalses que debieran proporcionar alrededor de un sexto de esa potencia (Ivirzu, San José y Miguillas, cuyo constructor ha huido, dejando apenas empezada la obra).

Tampoco parece haberse enterado de que el presupuesto de 7.000 millones de dólares inicialmente requerido, y que en realidad se duplicará o triplicará, según nuestra amplia, profunda y constante experiencia en costos de obras públicas, con un endeudamiento externo que casi duplicará la deuda externa hasta ahora acumulada.

Esto significa que todo el tiempo que efectivamente tarde en construirse el Chepete, de 12 a 20 años, estaremos pagando intereses, sin generar un solo kilovatio de electricidad, mientras el mundo entero avanza aceleradamente a utilizar fuentes solares y eólicas, como indispensable manera de encarar el calentamiento global y los desastrosos efectos del cambio climático.

Da la impresión de que nadie le ha hecho saber que con menos de una veinteava parte del monstruoso presupuesto de arranque del Chepete, la región donde están nuestros parques Madidi y Pilón Lajas y varios territorios indígenas, que quedarían sumergidos y borrados, se puede habilitar infraestructura para multiplicar la capacidad de recepción de turismo ecológico de alta calidad, en menos de dos años, para empezar a ingresar divisas que sustituirán la caída de las exportaciones hidrocarburíferas y mineras.

Ese –y no megarepresas y elefantes blancos- es el camino para una transformación productiva, acorde con la realidad del planeta y la nuestra; no la de los inútiles y costosísimos proyectos como el de San Buenaventura y los designios de arrasar bosques y liquidar biodiversidad y fuentes de agua, cual es la calamitosa agenda del MAS, complementada por el mutismo de sus opositores partidarios.