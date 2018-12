“Frente a la dictadura, solo cabe la movilización social”

El actual régimen no se va a someter a los dictámenes internacionales, menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. El único recurso que nos queda para la recuperación de la democracia es el bloqueo y la toma de carreteras.

Solo a través de la movilización popular es que los bolivianos vamos a recuperar nuestra democracia.

El Gobierno de Evo Morales no va a ir a perder a unas elecciones presidenciales en 2019.

El Ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para bloquear la voluntad popular, se va a inventar una Asamblea Constituyente o lo que sea para evitar la elección de un opositor.

Debemos ser responsables y saber que si esas elecciones se dan, no van a ser limpias, el Gobierno se asegurará de instalar el fraude a como dé lugar.

Si no el Gobierno de Evo Morales no tiene el mecanismo del fraude electoral garantizado no va a ir a las elecciones, las va a postergar con cualquier pretexto.

O, finalmente, le va a poner los tanques al golpe de Estado. Después de todo lo que ha hecho ¿no puede aumentar la sangre?

Evo Morales no tiene reparos de tipo moral ni de ninguna clase.

Entonces, tenemos que estar conscientes de que no hay ninguna esperanza de recuperar el cauce democrático en las actuales condiciones de golpe de Estado, de vulneración profunda del régimen constitucional.

Si estamos en la necesidad de recuperar democracia es porque no hay democracia, las leyes han sido completamente vulneradas.

Entonces, no hay mecanismo legal para esa recuperación de la democracia, tenemos que ir a la movilización en las calles, es el único camino que nos queda a los bolivianos.