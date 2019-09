Expocruz, para convertir el dolor en acción

Hoy arranca Expocruz 2019, la feria multisectorial más i m p o r t a n t e d e l país que destaca también a nivel del continente. Es uno de los eventos más importantes para los empresarios, para las cooperativas, para los emprendedores y también para el Estado en sus diferentes niveles.

Es un acontecimiento fundamental para los cruceños, que la esperan el resto del año y que sacan sus mejores galas para ir a visitarla y para enorgullecerse de lo que su región es capaz de lograr. Este año, sin embargo, Expocruz comienza de luto por el desastre en los bosques cruceños, por las vidas robadas por el fuego, por las pérdidas de flora y fauna que fueron consumidas por las llamas.

Tanto la Feria Exposición como la Gobernación y las alcaldías del departamento expresan ese duelo suspendiendo los festejos por el aniversario de la efeméride departamental. El presidente de Cainco, que también lidera el directorio de la muestra ferial, plantea convertir el dolor en acción y lograr que el gran evento de Santa Cruz se convierta en una gran muestra de solidaridad.

Se hará una recaudación de dinero para comprar insumos para los bomberos y ese es un hecho que logra fundir la apropiación ciudadana de Expocruz con las iniciativas de sus empresarios para un objetivo que beneficie a los más afectados y dé consuelo a quienes lamentan lo sucedido en los bosques.

En esta ocasión es pertinente separar la esencia empresarial que representa Expocruz de la visión festiva que siempre han tenido los cruceños y los bolivianos de este evento. Hay que reconocer que esta feria es importante porque todos los sectores de la economía -desde los más grandes hasta los pequeños- tienen una gran oportunidad de hacer negocios, de presentarse ante consumidores cruceños, bolivianos y extranjeros, así como también de asegurar un gran volumen de ingresos en un año lento para las finanzas del país y de cada uno de sus habitantes.

Expocruz tendrá 2.300 expositores, entre los cuales hay firmas que llegarán de 23 países y de la Unión Europea. Habrá espacio para los emprendedores nacionales, para los pequeños y medianos empresarios, así como para que el sector agropecuario muestre sus avances. La tecnología también estará presente y permitirá ver cómo avanza en los negocios a escala nacional e internacional.

En general, se espera que el movimiento económico sea superior a los 100 millones de dólares y que la Rueda de Negocios supere los 200 millones de dólares en intenciones de intercambio y asociación.

Santa Cruz está viviendo un gran momento. Está ante la oportunidad de valorar lo logrado hasta este momento y también de cambiar lo que le es perjudicial. Esos instantes son la puerta que se abre para dar saltos importantes hacia algo mejor.

Es así que la reflexión debe servir para construir y no para quedarse en la catarsis de la crítica y el lamento. En Expocruz está la representación de lo que los cruceños (nacidos y no nacidos en Santa Cruz) han construido y es bueno que se luzca todo ese andamiaje, porque debe ser la motivación para que el motor de esta tierra no se detenga, sino que avance con todos sus bríos, salga del dolor y florezca con mucho aprendizaje.

Expocruz abre sus puertas y es bueno para el país que a los expositores y a los visitantes les vaya muy bien en esta muestra ferial.