Exijo una explicación

Recientemente ha circulado en Santa Cruz, un spot televisivo que hace referencia a la discriminación de la mujer. Su objetivo es loable y debería continuarse en este proceso de evangelización. Todos lo apoyamos. Sin embargo, este mismo documental tiene otro mensaje subyacente y furtivo, que a mi juicio es perjudicial para la unidad nacional.

La escena presenta dos equipos de fútbol frente a un dirimidor. Uno está integrado por mujeres y otro por varones. Las primeras reclaman su participación en un torneo y los segundos rechazan su intervención. El hombre que interpela al conjunto contrario tiene una voz ronca, que gruñe y cuyo acento inconfundible personifica a un camba. Esta imagen puede interpretarse como que el hombre de la llanura se destaca por ser agresor, violador, abusador o asesino de mujeres.

Me pregunto, ¿cómo reaccionarían en occidente si cambiáramos los personajes y el mal tipo fuera uno de aquella región? Hasta creo que sería más natural y más veraz, pues la prensa en la mayoría de los casos ha denunciado muchas situaciones de agresiones graves a la mujer, ejercidos por magistrados, parlamentarios, alcaldes, concejales, defensores, etc., que no son precisamente de este lado.

Surgen más preguntas. ¿Dónde está el cumplimiento de la Constitución y de la ley 045 cuyo objeto es “establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, y que “no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral? ¿Por dónde anda el Viceministerio de Descolonización que además debe apoyar al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación? Y después dicen que son los cruceños los racistas y segregacionistas ¿Dónde están los defensores de este pueblo, parlamentarios, autoridades, sociedad civil? Salvo algunas voces disonantes y valientes, que han manifestado su rechazo, el resto es todo un silencio cómplice. A estos también recordarles que existen instancias competentes para hacer reclamos en este asunto.

En aras de una convivencia armoniosa, donde no haya ningún tipo de relegamiento, sea de orden ideológico, de género, religioso o regional, las autoridades deberían tener el buen deseo para que cualquier publicidad sea de unidad y de no confrontación entre bolivianos. También les aseguro que este spot poco ayuda a una campaña electoral. Esperamos que recapaciten los hacedores de este documental y los que por ley o compromiso por Santa Cruz, exijan una explicación.