Estados Unidos convoca al TIAR

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es el mecanismo mediante el cual se establece que, ante “un ataque” a cualquiera de sus miembros, los otros estados firmantes podrán y deberán intervenir militarmente, situación que extrañamente, no sucedió con las Malvinas cuando Argentina fue invadida por Inglaterra, pero en la actualidad es un “buen pretexto” para que EEUU, con el apoyo de Colombia, Brasil y Ecuador puedan intervenir y derrocar militarmente a Maduro; esta afirmación podrá sonar extremista, pero se refuerza por los siguientes datos:

Arabia Saudí sufrió un ataque terrorista en dos principales pozos petroleros, lo cual produjo que el precio del petróleo se dispara a $us70 el barril, simultáneamente tenemos que Venezuela (producto del bloqueo económico que sufre) recibe inversiones de China y Rusia, en reciprocidad Venezuela negocia la venta de petróleo directamente con estos países a un precio menor a los $us 50.

Esta elevación del precio del barril, sumada a la disminución de las inversiones en EEUU (producto de la reducción de la tasa de interés), y a la guerra comercial con China, que incrementó sus aranceles a los productos norteamericanos, ahonda la desaceleración económica de éste; motivo por el cual, un cambio de gobierno en Venezuela (aunque sea con una intervención militar internacional), incrementaría la producción petrolera reduciendo de esta manera el precio del barril, ayudando a dinamizar de la economía norteamericana y también mundial.

Otro factor que está en relación a los tiempos coyunturales, es la elección para presidente en Argentina, la que se realizará el 27 de octubre. En este vecino país todo indicaría que el nuevo gobierno será “populista” (de tendencia izquierdista) y esto supondría un gran apoyo a Venezuela, tanto a nivel ideológico como económico y financiero, ya que Venezuela sufre por la escasez de alimentos (la cual puede ser abastecida por Argentina) y Argentina sufre constantes incrementos en los carburantes (la cual puede ser abastecida por Venezuela), una complementación de estas dos economías fortalecería de sobremanera a los gobiernos populistas (izquierda).

En este sentido, una “inversión financiera” de EEUU para la intervención militar a Venezuela no es tan descabellada, la parte negativa siempre estará relacionada a la perdida de vidas humanas que costaría una intervención, ya que los intereses y las inversiones chinas y rusas también repercutirían en un apoyo militar para frenar dicha intervención y el costo mayor lo pagaría la población venezolana.

Las intervenciones militares por cuestiones económicas no son novedad para el poderío norteamericano, solo como ejemplo tenemos Irak, Siria, Afganistán entre otros, que no trajeron nada bueno para estos países, solo inestabilidad política y social, no es justo que a nombre de la “democracia” y de los tratados internacionales se recurran a invasiones militares que cobran vidas humanas, que por cierto no son norteamericanas.

Como latinoamericanos debemos oponernos a toda forma de intervención militar, los problemas de nuestros países deben ser solucionados mediante mecanismos soberanos e internos de cada país, somos lo suficientemente maduros para dar soluciones y no esperar que las potencias mundiales nos traigan soluciones que al final solo son disfraces que esconden sus intereses económicos y políticos.