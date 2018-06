Hace demasiado tiempo que estamos curados de espanto por las reiteradas barbaridades a todo nivel que diariamente conocemos y que en la opinión pública ha generado una impasibilidad por costumbre de hechos, a veces inauditos, otros inconcebibles y las más de las veces increíbles, y la gente –en su sabiduría popular- piensa qué más puede pasar y, de repente, nos enteramos por prensa de otro hecho que va superando todas esas conductas de barbarie a las que por fuerza estábamos acostumbrándonos.

Qué clase de individuos pueden tener una conducta, inicialmente de engaño y luego indudablemente delincuencial, de meter en una bomba de cobalto a pacientes para que tengan un tratamiento contra su terrible mal como es el cáncer y ese aparato médico esté sin funcionamiento mucho tiempo atrás. Como podemos calificar esta conducta de esos individuos sin alma, algunos de ellos incluso profesionales médicos, que le dan esperanza al paciente de que le están curando o por lo menos rebajando el dolor de su enfermedad, sabiendo que no es así.

Esta conducta no es solo engaño, si acaso el paciente muere a causa de su mal (cáncer) y la familia esperanzada en un tratamiento inexistente no entiende qué pasó, ya esa actitud cobarde de los que falsearon el tratamiento constituye un delito de asesinato, porque existen las tres condiciones para calificarlo, ‘alevosía’ (sabían que era un tratamiento con máquinas que no funcionaban), ‘ventaja’ (porque ni los pacientes ni sus familiares tenían acceso a saber el funcionamiento de esas máquinas) y ‘premeditación’ (llegando a la atrocidad de cobrar por esos inexistentes servicios).



Y de esta de por sí atroz conducta, emergen otras responsabilidades cómplices, primero de los directos superiores de los delincuentes que falseaban el tratamiento y luego de las autoridades superiores de salud que, obviamente, no controlan ni conocen qué ocurre en las instituciones públicas de salud que están bajo su responsabilidad.



Estos hechos no pueden quedar en simples noticias periodísticas, además de castigar la conducta delictiva, deben generar políticas de salud pública que nunca más permitan estas atrocidades.