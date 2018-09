“España grandiosa...”

Se viene cuestionando la legalidad y moralidad de los que descubrieron el Nuevo Mundo, y se multiplican las críticas a la Conquista y al régimen colonial en América. Se juzga el pasado con ojos del presente, lo que, por lo menos, es una equivocación. Se olvida que mucho de lo que era aceptable antes, hoy ya no lo es, y viceversa.

Estos afanes se manifiestan en una dudosa prédica –por no decir falsa–, en sentido de que en la vida colonial todo era injusticia, mala fe y opresión perversa de los españoles. Y sí, se procura desconocer una de las raíces predominantes de nuestra cultura. No se dice, por ejemplo, que los conquistadores -rudos ellos, es cierto– encontraron sociedades, como la incaica y la azteca, por señalar las más avanzadas de ese entonces, que carecían de la escritura o que no habían descubierto la rueda, que hacía muchos siglos marcó un avance tecnológico trascendental. Es cierto que también hubo aportes autóctonos importantes, pero que no se opusieron a las nuevas corrientes que llegaron desde el Viejo Mundo.

La mayor exacerbación anti hispana –y aún anti occidental–, afloró cuando se recordó el medio milenio del desembarco de Cristóbal Colón en una isla del continente que luego se llamaría América. Se procura aún calificar este hecho histórico con un eufemismo: “Encuentro de dos mundos”. Sí, hubo encuentro, pero con futuro de unidad, con el aporte cultural español expresado en idioma, ciencias y artes, religión, costumbres, con la convicción de que se estaba forjando una nación hispana expandida en el mundo.

Luego los tiempos cambiaron. Nuevas corrientes y principios inspiraron la independencia de las colonias de América del Norte y la Revolución Francesa. Esto influyó en los pueblos de la América española que se rebelaron para lograr un futuro con independencia y con un modelo republicano. Pero en esto se procura distorsionar la historia; se dice que los pueblos originarios fueron artífices de la emancipación y esta no es la verdad completa. Hubo, entre las fuerzas que combatían a favor de la Corona, regimientos de los ahora llamados nativos, como también hubo guerreros aimaras y quechuas al lado de los patriotas. Sucedió en la batalla de Cerro Carretas: los realistas tenían dos regimientos indígenas que lucharon en favor de la corona española.

Lo de la ‘España grandiosa’ que se destaca en el hermoso himno cruceño es una realidad que se manifiesta en nuestra cultura y en nuestro espíritu.