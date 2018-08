Enfriamiento oriental

Hay una preocupación mundial por el calentamiento global que causa enormes desequilibrios de toda índole. Los gobiernos de hoy, no duermen tranquilos pensando en este problema más grave que el tráfico vehicular o el traslado de mercados. En cambio, en nuestro pueblo, es todo lo contrario; listos para esperar la primavera y se nos vinieron días helados que nos dejaron en shores y chinelas en medio del viento helado.

Escribir en el teclado de la computadora con guantes de lana, no es fácil amigos. Marco S sale A, marco O sale P, pero enmendaré mis errores, aunque mi pasamontañas me pica hasta en los ojos y veo turbado.

Ya habíamos dejado los calzones con manga larga o las chompas que desarchivamos en junio, pero el frío volvió para congelarnos cualquier entusiasmo. Las mujeres no se hacen problema porque les encanta caminar con botas porque las hace más atractivas y aunque haga calor, embotarse las hace seguras de sí mismas.

Hoy, al parecer, ya tendremos un mejor tiempo, acurrucados en el calor de un sol que ha hecho una larga huelga de rayos caídos, para que nos demos cuenta de que no hay nada mejor que el cielo más puro de América, ni las peladas con soleras y pantalones cortos.

Ello nos hace pensar que este loco tiempo lo hace solo para demostrar que somos contras a todo.

El Arenal está todo pavimentado y no sabemos si la arena se enfría con estos días grises. Lo único que sí está claro, es que en medio de tanto frío, lo único que se calienta es el ambiente político.

Qué horrible es dormir encolchao, no es nada malo dormir empiernao, pero no hay nada mejor que dormir con gafas y chutingos. A ese placer antes se añadía tener la ventana abierta, pero ahora, con tanto caco, ya no existe esa tradición.

Aguantemos. Como dice el popular refrán, hoy es domingo y tu cuerpo se descongela. Es más, ya no habrá frío en el alma porque el sol estará con nosotros para volver a ser lo que somos, optimistas, porque la temperatura subirá, los vientos continuarán y esperemos que el fuego de las quemas de septiembre deje de jodernos la vida.