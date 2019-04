Electricidad, no te vayas por favor

El jueves luego del trabajo llegué a mi casa y antes de escribir esta nota me propuse lo siguiente: bajaría el interruptor de corriente desde las ocho de la noche hasta el día siguiente y evidenciaría en carne propia lo que están pasando los venezolanos.

A la hora establecida bajé el interruptor, la casa se quedó en tinieblas, la poca luz que entraba era la de los vecinos y la del alumbrado público, con mi celular fui al velador a conseguir el paquete de velas que tenía guardado desde hace unos años cuando en nuestra ciudad pasó lo mismo, pero por corto tiempo.

Encendí velas en lugares estratégicos de la casa, en la cocina, en el dormitorio, en el baño y en el comedor donde me senté a escribir esta nota. Mientras encendía la compu portátil me di cuenta que el wifi no funcionaba por lo tanto no tenía internet. Como es costumbre, quise encender la tele para ver el partido de fútbol, la vela de la sala, consumida por la mitad, esa luz cálida producto del fuego y el cebo, me volvió a la realidad, no había electricidad.

Agarré mi celular y me puse a revisar todos los mensajes que por estar en este experimento no pude leer a su debido tiempo, después de pasar varios minutos, alumbrando por todos lados con el reflejo de la pantalla me di cuenta que la batería tenía solo 10%, automáticamente agarré el cargador que estaba en el velador, metí el enchufe y me acordé que estaba sin electricidad, a los 20 minutos estaba sin celular, sin llamadas, sin Facebook, sin Instragram, sin WhatsAap, sin fútbol, sin agua caliente, sin luz.

Las velas colocadas por toda mi casa estaban en su fase final; rápidamente encendí otras para no quedar en tinieblas. Sin energía, no tendríamos correos electrónicos, ni funcionarían los semáforos, ni lo equipos médicos en los hospitales, ni las estaciones de bombeos de agua potable, no servirían las heladeras, ni el aire acondicionado, ni la televisión, ni la computadora, ni los cajeros automáticos, no abrirían los supermercados, ni las oficinas privadas o públicas, no habría cines, ni helados, ni gaseosas, miles de personas se quedarían atascadas en los ascensores, no habría vuelos de aviones, las escaleras eléctricas pararían y los alimentos refrigerados se descompondrían. Me dio hambre, iluminado con una vela fui a la heladera, la leche estaba agria y un olor nauseabundo salía del fondo, aprovechando la oscuridad dormiré pensé mientras me dirigía al cuarto principal, el calor sofocante impidió mi propósito, pensé en Venezuela.

Me dormí con la sensación de que yo no era el único que había sufrido esa noche. Los venezolanos sufren hace días. Por suerte grabé este documento cuando colocaba el punto final.