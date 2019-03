El paradigma del siglo

Los populismos de izquierda, poco a poco y como bestias heridas por una bala que las penetró en órganos vitales, están muriendo en la región y decepcionando cada vez más a los que ayer fueran sus cofrades. No obstante, a pesar de su desmoronamiento, sí hay una forma con la que podrían persistir por mucho tiempo más: apelando a la violencia y la intimidación sistemáticas. Pero dicen, aunque sea de dientes para afuera, que pretenden el bien de la sociedad latinoamericana y la prosperidad de los pueblos en soberanía. No obstante, si reflexionamos con Toynbee e Ikeda, sabemos que no se puede esperar un fin bueno cuando se hace uso de medios malos, y lamentablemente (en Nicaragua y Venezuela apelando a la represión brutal y en Bolivia a la limitación mediática y la manipulación de la justicia) estos populismos están haciendo uso de esos medios viles y groseros de los que nos advierten aquellos intelectuales de Inglaterra y Japón, respectivamente. En conclusión, si hacemos la ecuación tenemos que, ya que sus acciones o medios están corrompidos, ya nada bueno pueden ofrecernos estos gobiernos que se están aferrando con uñas y dientes al poder.

Las particularidades de la historia hicieron que el movimiento político, social y económico de Europa fuera heterogéneo y diverso; mientras en la Alemania monárquica se revolucionaban las letras y las artes; en la Francia liberal, la guillotina y la espada cambiaban el curso de los hechos; mientras los estados de Italia y Alemania se unificaban, el Imperio Austriaco comenzaba a fisurarse; y mientras la Rusia de los zares se desmoronaba, dando paso a una economía socialista, el librecambio de Inglaterra estaba en su apogeo. En cambio la dialéctica histórica de los países de América Latina fue casi uniforme y se movió de una forma pareja. Es como si un solo espíritu hubiese designado el destino de los ciclos.

Pero ahora las cosas han cambiado. Cada país tiene su propio movimiento y su lógica política y social es independiente de la de los demás. A pesar de las teorías historicistas más sólidas, como la cíclica de los Andes o la dialéctica de occidente, en el transcurso de la historia no se presentan dos veces las mismas ecuaciones y el valor de las incógnitas es siempre nuevo. La posición ideológica que adopte cada individuo o cada Estado sensato no puede ser ya la posición de la burguesía acomodada ni la del socialismo ortodoxo, no puede ser la del fascismo ni la del izquierdismo social. Así, pues, sobre las ruinas del fracaso de los tiempos, debe erigirse un nuevo paradigma para América: el de la visión, del practicismo.

Se han escrito libros de posmodernismo y neomarxismo, pero estos no han podido ayudarnos a resolver los problemas del nuevo siglo. Se presenta, pues, cada vez más nítidamente, ante nuestra angustia, la inminencia de una nueva forma de vivir y pensar. Ni derecha ni izquierda. Sino seguir desentrañando en cada país lo más importante para construirnos: la identidad nacional.