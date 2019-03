El papel de las Reservas Internacionales

Economistas neoliberales se han referido al papel de las reservas internacionales en la economía. Sin mucho éxito, han intentado posicionar que cualquier descenso de las Reservas es sinónimo de problemas. Bebiendo de las enseñanzas de Felipe Larraín, indican que el déficit del sector público incrementa la demanda agregada, pero esto significa mayores importaciones y que, para pagarlas, se utilizan las divisas, lo que significa descenso de las Reservas Internacionales. Dicen que, al disminuir, presionan a la devaluación y que, mediante el efecto de transmisión a los precios, la inflación asciende. Si las reservas se agotaran (y no hubiera acceso al crédito externo), el déficit comienza a financiarse con emisión de dinero, lo cual puede llevar al país a la hiperinflación. El mensaje neoliberal es claro: No se debe incurrir en déficits fiscales y, por tanto, el Estado no debe intervenir.

¿En qué se equivoca este credo neoliberal? Un déficit fiscal se genera por la diferencia entre el ingreso y el gasto de la gestión. El gasto está compuesto por el corriente y de capital (inversión). Los neoliberales desdeñan el papel de la inversión pública. Para ellos se trata simplemente de “gasto” que ayuda a incrementar la demanda agregada, pero no tiene efecto sobre la capacidad productiva del país. Sin embargo, este es un error. La inversión estatal aumenta la oferta agregada del país. En el corto plazo, mediante las empresas públicas, y en el mediano, a través de la inversión social.

Si la inversión pública se financia con deuda (lo que puede implicar déficit fiscal) la misma deben generar el flujo necesario para el pago de la deuda. En sencillo, deben permitir aumentar el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB). En este esquema, las reservas internacionales permiten financiar las importaciones de bienes de capital que se requieren para poner en marcha los emprendimientos.

El resultado muestra que, mientras el déficit fiscal sea generado por inversión, esto permitirá que se incremente el tamaño de la capacidad productiva. Con el tiempo se generarán los recursos para pagar las deudas y las variables macroeconómicas se corregirán, a través del incremento de ingresos.

¿Qué dice la evidencia empírica al respecto? En 2005, la inversión pública llegó a $us 629 millones; para 2018, se ejecutaron más de $us 6.000 millones. En el mismo periodo el PIB nominal pasó de $us 9.574 millones (2005) a $us 40.885 millones (2018). Las reservas internacionales en 2005 eran de $us 1.774 millones; en 2018 se cerró con un monto de $us 8.946 millones. En los últimos años las reservas han descendido porque han financiado principalmente las importaciones de bienes de capital. Sin embargo, las inversiones han comenzado a dar resultados importantes. La planta de urea ya se encuentra en funcionamiento. La capacidad de generación eléctrica pasó de 1.035 MW (en 2005) a 2.236 MW (en 2018). En poco tiempo se duplicó.

Los resultados muestran que Bolivia ha logrado tener la mayor reducción de pobreza de la región. Pensar que las reservas internacionales deben crecer al infinito es un craso error. Deben usarse para fomentar el desarrollo.