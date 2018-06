El odio del señor Peñaranda

La columna Suxo, Arce y una manzana mordida, publicada en este mismo medio hace unos días por el señor Raúl Peñaranda es ilustrativa. No porque su contenido sea veraz o porque mueva a la reflexión del lector, sino porque desnuda la sique de odio y nostalgia que agobia a su escritor y que representa a su vez el prototipo del opositor enceguecido, visceral y poco reflexivo. Así, la producción del señor Peñaranda está dominada por dos claves distintivas: un espíritu nostálgico y una crítica incendiaria y de profundo odio.

Sobre el primer rasgo, debemos recordar que la palabra nostalgia proviene del griego y se forma basada en dos términos ‘dolor’ y ‘regreso’, que juntos significan la añoranza de un tiempo pasado al que ya no se puede volver y cuyo recuerdo nos crea un intenso dolor. En el caso del autor, ese tiempo no es otro que el de la noche oscura del neoliberalismo boliviano. Aquella ‘belle époque’ donde nuestros operadores internacionales poseían ‘pedigrí’ diplomático que los inclinaba a realizar piruetas para la omnipotente mano de los amos extranjeros que redactaban nuestra agenda internacional. Asimismo, debe ser muy triste para aquel “pasado glorioso” que un presidente indígena guíe los destinos de un Estado con convicciones propias y sobre todo bajo decisiones soberanas. Doble pesar –indígena y soberano- que deben forzarlo a realizar escapes imaginarios por las calles de Santiago, donde otrora seguramente fue tan feliz.

Basta entender lo anterior, para comprender su repulsión a nuestra simpatía con potencias emergentes y progresistas como Rusia, nuestra indeclinable solidaridad con pueblos hermanos que luchan contra todo tipo de intervencionismo y sobre todo nuestra vocación por una integración de personas y principios y no de mercaderías y capitales.



Por ello, nuestro apoyo a la candidatura de la Dra. Nardi Suxo a la Corte Interamericana pone de manifiesto nuestra convicción por el valor de la mujer en la construcción de la Justicia Internacional, el valor de nuestra lucha contra la corrupción incluso a costa de nuestros propios compañeros si es necesario, y esencialmente nuestra convicción por que los espacios regionales sean plurales y no entes cooptados por agendas foráneas. Por lo tanto, la expresión de recibir “órdenes desde la Paz”, que afirma el señor Peñaranda, no debe ser más que la triste sublimación inconsciente de las órdenes que él recibía y aún recibe desde intereses oscuros, mezquinos y sectarios.



Finalmente, ese sentimiento nostálgico también se expresa en la crítica odiadora e incendiaria que ejecutada con gran maestría. Como lo afirmara el escritor francés Mauriac: “Un mal escritor puede llegar a ser un buen crítico, por la misma razón que un pésimo vino también puede llegar a ser un buen vinagre”. Por ello, dado lo avinagrada que está la lectura que hace de la realidad boliviana, él se place en ignorar deliberadamente las luces y logros inéditos del Gobierno del presidente Morales que diversas personalidades, intelectuales e incluso instituciones conservadoras reconocen con bastante honestidad intelectual.



Peñaranda parece vivir en otro mundo, en otra realidad, cegado por el odio es incapaz de comprender que hoy la nación boliviana es otro país, con estabilidad y crecimiento económico, social y político, el Estado boliviano es actualmente referencia de crecimiento, desarrollo e igualdad ante la comunidad internacional y ninguna mentira podrá negar una realidad que está frente a no-sotros grande como una montaña.



Bajo esa lógica amarillista y mercenaria, el señor Peñaranda puede usar por igual una manzana, una conferencia, una distinción académica y quien sabe hasta una brizna de pasto para hacer una montaña de leña a fin de mostrar su odio y tratar de incendiar y lastimar la imagen del ya histórico gobierno indígena de Bolivia; lo que es comprensible, ya que toda pulsión mitómana es compulsiva y finalmente porque ese es su trabajo.