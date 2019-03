El guerrillero del Ande

Hace algunos días, en este mismo periódico, se publicaron dos artículos que tienen que ver con quien ahora escribe éste: el primero lo aludía alineando forzadamente su pensamiento con el de Alcides Arguedas, afirmando que el del autor de Pueblo enfermo sería, al lado del suyo, “radical”, y el segundo inscribía su nombre y arremetía contra él de forma ya directa y sin menciones implícitas que solamente son para la digestión de los buenos entendedores.

La formación que recibí de mis padres en casa y la moral de la estructura política de la cual soy parte, no me permiten arremeter personalmente contra quienes me critican ni ofender a aquellos que sacan de contexto y con pinzas mis ideas con el fin de distorsionarlas. Pero me defiendo. Voy a hacer primero un alegato personal y luego uno del partido político al que pertenezco. Así que ahora, a lo primero.

Ni elitista ni escritor que se mofa de ninguna Constitución. Pero sí crítico patriota, con esfuerzo y sacrificio, que pone en cuestión lo que cree no está funcionando bien en su país.

Han pasado los tiempos para hablar de sangres y razas y, aunque para unos el término mestizo sea un pretexto de los de arriba para no elevarse a los incómodos éteres del pensamiento crítico, por mis venas corren dos sangres: la del conquistador blanco y la de la mujer indígena, y por tanto este escritor no podría ser otra cosa sino lo más excelso del maridaje de sangres ni estar más orgulloso de su cualidad étnica. No tengo que demostrarlo. Mi tez trigueña y mi cabello oscuro hablan por mí. Y quien quiera descubrir a Ignacio en pensamiento y alma, vaya a la hemeroteca y lea aquella expresión que escribió en la edición de La Razón del 28 de mayo de 2017: «Desde mi más temprana juventud admiré, incluso más que al griego y al latino, al artista galo y al germano. No me cambiaría por ellos sin embargo; yo nací en el dolor boliviano”. Mi pluma, mi cuerpo y mi espíritu son los de un guerrillero del Ande.

Arguedas fue un hombre de su tiempo. Vera de Rada lo es del suyo. Ni radicales ni conservadores. Ni ortodoxos ni vanguardistas. Sino personas que leen una época, la hacen suya y dan lo mejor que pueden por su patria.

¿No estábamos en el intento de dejar atrás la era de las élites sociales y económicas junto con sus prácticas opresoras, entre las que está, por ejemplo, el lenguaje de clases y razas? ¡La prueba de que el racismo y el clasismo son asuntos pendientes está en aquellos artículos de opinión que me aluden y nombran, y que ponen a flor de piel los prejuicios sociales que no nos dejan caminar como nación! No los hemos superado y hasta quizá se hayan metido más en nuestra médula. Las leyes no son mágicas, y el hecho de que haya una que condene el racismo y la discriminación, no significa, ni mucho menos, que el problema haya sido zanjado.

Si sentimos alguna superioridad frente a los que gobiernan, es la del honor, la virtud y el espíritu. Ninguna supremacía de clase ni de raza. Dejemos esas palabras para los de ayer.

Los hechos hablarán por este escritor. Los hechos hablarán por su partido político. Y ahora, al tiempo.