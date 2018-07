El génesis del lector

¿Cuál es tu génesis como lector y qué es leer?, con estas preguntas he iniciado, en varias ocasiones, los talleres de lectura, literatura o escritura creativa con participantes de diversas edades y oficios; las respuestas han sido diversas y permiten conocer los intereses, experiencias y concepciones que cada uno tiene al leer. Si nos remitimos a la etimología de leer, del latín legere, veremos que leer no es únicamente decodificar un alfabeto, sino un acto de búsqueda, de decisión, de seleccionar lo que encontramos. En el acto de leer se dan procesos semióticos (Roland Barthes), socioculturales (Bernard Lahire), antropológicos (Michèle Petit), sicolingüísticos (Emilia Ferreiro). Esto no significa que leer es todo y nada, sino que más allá de la decodificación de un alfabeto está la riqueza cultural de cada persona para interpretar lo que lee en ese alfabeto, lo que comprende desde su mundo interior, su concepción de lectura y experiencia varía de acuerdo al contexto donde se desenvuelve; es clave conocer el génesis de cada lector.

Leer es un acto intrapersonal, intracultural y colectivo al unísono, en los inicios hay que enfocarse en el proceso íntimo del aprendiz (puede ser un niño o un adulto que está siendo alfabetizado desde cero o en un nuevo idioma), quien necesita sentirse contenido, comprendido, respetado en sus valores y bagaje cultural. Si esto sucede, entonces el proceso de lectura será integrador y leer se volverá una experiencia agradable. Como mediadores de la lectura, gestores culturales, profesores, filólogos, bibliotecarios, madres, padres de familia es esencial considerar estos aspectos.

A lo largo de mis viajes leyendo y desplazándome físicamente por barrios y ciudades de Latinoamérica he observado que, además de las adversidades en políticas públicas culturales y educativas, las competencias lectoras no han llegado a su plenitud; este panorama nos reta a trabajar en el ethos lector: a) autoconciencia de nuestro comportamiento y hábito lector, b) asumir un rol de agentes políticos de la lectura, c) optimizar nuestra relación con los libros (en sus diversos soportes) y la lectura (en sus diversos niveles). En el ethos lector y leyendo a Amartya Sen en Desarrollo y libertad profundizaremos cómo la lectura atraviesa todas las áreas del desarrollo humano y es necesaria para todos los aprendizajes de la vida (sea cual sea la profesión o el oficio elegido).



Desde esta reseña del génesis del lector, urge agenciar un diagnóstico integral de lectura en los municipios de Bolivia, que se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la agenda 2030: Educación de calidad y desarrollo local (consideración de variables lingüísticas y culturales de cada región), con inversión en bibliotecas públicas y escolares: mediadores de lectura, actualización bibliográfica acorde a los usuarios y sus necesidades, actualización docente y del personal bibliotecario.