El estadio de Villa Tunari. El despilfarro ya afecta a los leales

Evo ha inaugurado el Estadio Bicentenario en Villa Tunari. Un estadio que costó aproximadamente 8 millones de dólares y es solo una de las obras de un conjunto de edificaciones deportivas que rondan los 33 millones de dólares. Se jugó el clásico paceño para darle brillo al asunto. Los jugadores que sucumbieron a las cámaras dejaron brotar su entusiasmo: “Es un bello estadio, el país progresa”. ¿Es cierto?, ¿el país progresa? Está claro que chantarle un estadio en medio del Chapare dificultosamente se podría bautizar como progreso. Alfombrar de cemento el país, no es precisamente la mejor forma de progresar. Sin embargo, eso ya lo sabíamos. Hay algo que no sabíamos. ¿Qué es ese “algo”? Responder a esa pregunta debe llevarnos a comprender la certeza más sólida del “proceso de cambio”: lo que Evo Morales hizo a los bolivianos con cáncer, educación deficiente, falta de luz y demás carencias, construyendo palacios, museos y/o aeropuertos sin pasajeros, lo está haciendo a…¡los propios chapareños!

Sí señor. Era cuestión de tiempo: el perverso modelo de gasto suntuario que relegó las necesidades básicas de los bolivianos en nombre de las “obras modernas”, las canchas de fútbol o los caprichos del presidente, ya no afecta solo a los bolivianos opositores, cipayos del imperialismo, clases medias decadentes y demás. No, ¡afecta a sus bases!: los cocaleros. ¿Cómo así? Pues para encontrar una respuesta satisfactoria me remito al artículo de Likke Andersen, doctora en Economía, quien escribió el artículo ¿Dónde están los bolivianos extremadamente pobres? (http://inesad.edu.bo/dslm/2018/02/donde-estan-los-bolivianos-extremadamente-pobres/).

¿Qué dice esta reflexión a propósito de los pobres más pobres de los bolivianos? Pues que los pobres más pobres de los bolivianos suman aproximadamente 500.000 hogares. En Bolivia hay 2.800.000 de hogares de los que el 18% están en esta categoría de pobreza, lo que suma el monto de medio millón de hogares en esta posición tan perniciosa. Y es aquí donde viene la parte dramática del asunto: adivine ilustre lector dónde están los más pobres de los bolivianos. Primera respuesta: “El Alto”. Sí, acertó usted mi estimado amigo. Hay efectivamente 14.000 hogares alteños en situación de extrema pobreza. Sin embargo, mi amigo, le falló alguito: El Alto está en el segundo lugar de hogares más pobres. Epaaa. Y, entonces, ¿dónde están los más pobres? “En Cochabamba”. Sí señor, le achuntó, pero le achuntó al medallista de bronce. Cochabamba está en el tercer lugar con 14.000 hogares pobres. ¿Dónde entonces? Tercer participante: “En Santa Cruz porque allí migra mucha gente pobre”. Correcto mi amigo, pero hay un pequeño detalle que me impide darle el premio: Santa Cruz ocupa el cuarto lugar de hogares más pobres con 9.000. Caramba, entonces, ¿quién ocupa el primer puesto? El primer puesto lo ocupa…¡Villa Tunari! Con 15.000 hogares en situación de extrema pobreza. ¿Sí? Sí, de sus casi 80.000 habitantes casi todos están en esta posición que se caracteriza por tener porcentajes, siguiendo a Andersen, con por lo menos un analfabeto adulto, un miembro sin carné, miembros sin celular, con mujeres que tuvieron un parto fuera de un establecimiento de salud en los últimos 5 años, con un embarazo adolescente en los últimos 5 años, con un niño/joven entre 6 y 19 años que no estaba estudiando y con carencias de agua, electricidad y saneamiento básico.

¿Qué significa esto? Pues que:

-Uno: las obras deportivas por 33 millones de dólares que emprende el presidente Morales equivalen a un monto similar a los 42 millones de inversión pública que ha usado el municipio de Villa Tunari los últimos cinco años (2014-2018);

-Dos: los beneficiados son las empresas que se adjudican las obras y los que reciben las comisiones clandestinas, pero no los pobladores de Villa Tunari que exhiben, y siguen exhibiendo, carencias descomunales,

-Tres: el modelo de despilfarro protege a oligarquías (cocaleras) que aunque dicen representar a sus bases, las usan para su propio fin: la perpetuación en el poder (no se entiende sino cómo es que hay 15.000 hogares en Villa Tunari en extrema pobreza y un simultáneo auge de la economía cocalera, lo que supone que es solo una rosca cocalera la que lucra).

-Cuatro, como corolario más doloroso: el modelo de despilfarro evista llegó finalmente a afectar a sus más fervientes aliados. Era cuestión de tiempo.