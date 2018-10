El centro de Santa Cruz de la Sierra

En 1958, el plan Techint se encontró con una realidad fáctica e incuestionable; 367 años de historia habían discurrido por calles de arenales y barriales, calles trazadas de acuerdo a la ley de indias, flanqueadas en cada lado por casas humildes de barro y techos de palma. De aquel momento al día de hoy han pasado 6 décadas y muchas de esas casas han desaparecido para dar paso al desarrollo, o si queremos ser veraces a lotes baldíos utilizados como parqueos.

La realidad del centro es cada día más precaria y cada día que pasa recuperarlo se hace más difícil. En este contexto, el municipio cruceño tiene en agenda una serie de inversiones e intervenciones que pueden ayudar – o no – a su revalorización y revitalización.

El estado del arte es el siguiente: el primer corredor y eje central del sistema de transporte público masivo o de gran capacidad (BRT) se implementará en el primer anillo, con una inversión cercana a los 120 millones de dólares. La transformación (o al menos la inversión en infraestructura) en el parque El Arenal es un hecho ($us 35 millones). Desde octubre comienza la regulación de las antiguas concesiones de líneas en el centro -especialmente aquellas que pasaban por Los Pozos, que hoy no tendrían sentido de ser, o al menos no en el número cuantioso que están presentes hoy, dado el ‘traslado’ de los comerciantes. A mediano plazo, de acuerdo con el Plan Maestro de Transporte de Región Metropolitana y con el Plan de Movilidad Urbana del Municipio, 2 corredores centrales de BRT (norte-sur/este-oeste) deberán atravesar el corazón de la ciudad.

Estas acciones positivas, y que juntas suman más de 150 millones de dólares de inversión, hay que aplaudirlas sin lugar a dudas. Devuelven la atención no solo mediática y de la agenda pública en el tema del centro, sino que llaman la atención - léase “deberían” llamar la atención – de los desarrolladores inmobiliarios para invertir con mayor ímpetu en el centro y su área de influencia.

Días atrás, una extensa delegación de Curitiba (Brasil) estuvo en la ciudad compartiendo el éxito del modelo de transporte de esa ciudad. Una de las claves del modelo, la densificación urbana en torno a los ejes de transporte, o como se conoce en planificación: un desarrollo orientado al tránsito (TOD, por sus siglas en inglés).

La implementación del BRT en el eje central del primer anillo abrirá -léase “debería” abrir- un escenario único de reflexión acerca de la legislación urbanística en la ciudad, la ocupación del suelo, la ocupación del espacio aéreo (vuelo) y, en general, de las condiciones óptimas para la viabilidad financiera de los proyectos de desarrollo habitacional y comercial en el primer anillo y en el centro de la ciudad.

La atención vuelve al centro ¡Aleluya!