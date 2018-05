El alto precio de la libertad

En su teoría del contrato social, Rousseau explica que para vivir pacíficamente en sociedad, las personas realizan un acuerdo social implícito por el cual aceptan renunciar a ciertas libertades a cambio de que se les reconozcan ciertos derechos, siendo el Estado el llamado a hacer cumplir dicho contrato.

Sin embargo, según un estudio realizado por la fundación Construir, con la colaboración de The International Centre for Prison Studies, un 80% de la población carcelaria boliviana no tiene sentencia, la cifra más alta de Latinoamérica y una de las mayores del mundo. Es decir, en nuestro país, el Estado incumple arbitraria y sistemáticamente el contrato social, privando a miles de personas de uno de sus derechos más básicos, la libertad de movimiento, a pesar de no estar probada su culpabilidad y violando el principio universal de la presunción de inocencia.

Sus defensores justifican la detención preventiva alegando el riesgo de fuga, obstrucción a la investigación, o cuando existe riesgo para la víctima o sociedad. Por ende, aunque desafortunadamente necesaria en ciertos casos, esta debiera aplicarse de manera excepcional y como última opción luego de descartadas otras medidas cautelares, como la fianza o el arresto domiciliario y su ámbito de aplicación circunscribirse solo a los delitos mayores.

Lamentablemente, en Bolivia es utilizada por todos los actores del sistema judicial como una poderosa herramienta de extorsión para lucrar a costa de los imputados, y en tiempos recientes también como un arma para destruir a adversarios políticos. Increíblemente, los fiscales la solicitan en un 90% de los casos, por lo que cualquiera está expuesto a prisión ante la sola denuncia.

Existe un principio divino que dice que la autoridad debe proteger a los inocentes y castigar a los culpables. “¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno….Pero si haces lo malo teme; porque no en vano lleva la espada”. Ro 13:3-4. Por eso urge terminar esta práctica abusiva y con el silencio cómplice sobre la materia que ciertas organizaciones de profesionales han tenido hasta la fecha. De lo contrario, la sociedad podría renunciar al contrato social vigente creándose anarquía y violencia.