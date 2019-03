El TSE sigue levantando sospechas de parcialidad

Es difícil creer en el trabajo propio de un árbitro imparcial con el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de sucesivas renuncias de dos de sus vocales, antes y después de la habilitación del binomio oficialista. Recientemente también se ha conocido que habrá empadronamiento permanente de ciudadanos bolivianos en el exterior: en Argentina, Brasil, Chile y España.

Enseguida veremos que esta selección no parece neutral, revisando el crecimiento del padrón electoral que desde 2014 ya pasaba del millar de habilitados.

También en esta segunda quincena de marzo se nos comunica el adelantamiento de las elecciones de octubre, del último domingo -según los plazos en disposiciones legales para convocatorias, etc. Y el tema podría parecer poco relevante, porque resulta que en Argentina hay elecciones también el último domingo de octubre. Con el cuadro que presentamos a continuación, veremos que la sospecha de ser funcionales al oficialismo que ya les dejó en ridículo por el uso del proyecto de LOP (Ley de Organizaciones Primarias), devenido en legitimador (con votos) de los dos principales mandatarios del Estado y ahora la tarea sigue luciendo más favorecedora al partido de gobierno que a la atención del ejercicio ciudadano de nuestros connacionales. Lo de la LOP, obviamente es contra la vulneración grosera del artículo 168 constitucional ratificado en el referendo del 21 febrero de 2016, administrado en buena parte por este mismo TSE y que no puede cambiarse con ninguna sentencia.

Conviene notar que ya en 2009 los compatriotas en EEUU pudieron votar. Hoy, los que allí se encuentran, como también los que están en Italia y en Reino Unido, no tienen facilidades iguales que, por ejemplo, los que se encuentran en España. La razón de ello parece ser que el No del 21F se impuso en estos países, cierto que también en España, pero en 2014 el MAS ganó en la península ibérica. En el caso de Chile, los guarismos favorecen ligeramente al No, pero eso podría revertirse.

Veamos Argentina, que es el plato fuerte. Allí la victoria del Sí en 2016 es apabullante. Con todo, la tasa de crecimiento de dicho padrón no es enorme; de hecho, es menor que del conjunto del padrón en el exterior. En cambio, en Mendoza y Jujuy (provincia limítrofe con Bolivia) están ligeramente por encima del promedio global y significativamente mayor que de toda la Argentina en lo que se refiere a los nacionales empadronados. La intensidad del apoyo en Jujuy también es alta (del 90%), casi la más alta de las localidades registradas para el referéndum de 2016.

Estas cifras, junto a otras que publicaron E. Velasco y C. Borth en relación a las primarias, además de otras que estoy procesando para un trabajo más amplio, dan lugar a la “sospecha cierta”, cuya sombra se proyecta sobre el actual TSE, que cada vez inspira menos confianza.