Donald Trump en busca de la reelección

El último martes, en un mitin político en Orlando, Florida, el presidente Donald Trump anunció, oficialmente, su propósito de buscar un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones generales a realizarse el 2020. El lugar elegido para hacer este anuncio, según varios observadores, tiene un particular sentido. En primer lugar, el estado de la Florida - en el cual en cada contienda electoral republicanos y demócratas luchan denodadamente por conseguir el voto - es considerado crucial para la conformación del colegio electoral que tiene el cometido de elegir al presidente de la federación. En segundo lugar, Orlando es vista como el punto en el que se dividen marcadamente las preferencias por uno u otro partido.

Pocos días después de este acto, los veinte precandidatos demócratas que pretenden conseguir suficiente respaldo popular para ser ungidos candidatos a presidente por su partido, participarán en dos debates de más de dos horas de duración. En esta forma darán inicio a la campaña para las elecciones primarias previas a la elección general de 2020. En el Partido Republicano no se realizarán primarias pues, hasta el momento, el único candidato a la nominación es Donald Trump.

El anuncio en Orlando se realiza en medio de noticias no muy favorables al líder republicano. Por una parte, últimos sondeos reflejan que el índice de aceptación del que goza no pasa del 41%. Por otra parte, otras encuestas muestran que, en comparación con algunos de los aspirantes demócratas, tiene en su favor menores índices de intención de voto. Según el último sondeo realizado por la Universidad Quinniapiac, el ex vicepresidente Joe Biden alcanza el 53% de intención de voto frente al 40% de Donald Trump. El senador Bernie Sanders un 51% frente al 42%. La senadora Kamala Harris el 49% frente al 41%. De igual modo, otra encuesta de la cadena ABC, realizada en marzo pasado, sitúa a Donald Trump por debajo de Joe Biden en estados cruciales como Pensilvania, Wisconsin, Florida y Texas. Al parecer, estas cifras no preocupan a Brad Parscalde, jefe de la campaña de Trump, pues después de realizados esos sondeos, se ha visto un “movimiento masivo” a favor del presidente.

Hace cuatro años, el 16 de junio de 2015, luego de descender por las escaleras mecánicas de la Torre Trump en Nueva York, el magnate inmobiliario anunció su candidatura. En ese momento las encuestas le daban un 1% de intención de voto. A pesar de ello está donde está. En aquel momento se presentó como un genuino “outsider” del sistema político. En cambio, hoy más determinante en la campaña electoral y en el comportamiento del electorado será la evaluación de las promesas electorales cumplidas y no cumplidas. O, dicho en otros términos, en 2020 se votará con base en una gestión efectiva y no en simples ofrecimientos.