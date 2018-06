Despenalización del aborto en Argentina

Hace unos días se ha producido un hecho histórico en Argentina: la Cámara de Diputados aprobó, por un exiguo margen, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que consagra el derecho de la mujer a abortar sin que sea perseguida penalmente por ese hecho. Ese derecho se extiende desde la concepción hasta la 14.° semana de gestación y comprende además el derecho de ser atendida, sin excepción, de manera oportuna y gratuita por el sistema sanitario, salvo objeción de conciencia previamente informada del profesional interviniente. Se prevén también un conjunto de medidas para impulsar una política de salud sexual y reproductiva, así como un registro estadístico para acompañar la implementación de la ley.

Una primera cosa a resaltar es el gran debate que se instaló en la sociedad argentina, y que todavía perdura, del cual participan desde artistas de todas las disciplinas, escritores, líderes religiosos, referentes del feminismo nacional, hasta antropólogos, médicos, reconocidos estudiosos del derecho, etc., cuya caja de resonancia fueron las comisiones del Parlamento, donde se escucharon los alegatos negacionistas y abortistas.

Como en Bolivia, el debate transcurre en torno a la defensa del derecho “a la vida”, desde donde las congregaciones eclesiales y laicas sostienen la imposibilidad de conceder el derecho a otro ser humano de quitar la vida a uno por nacer, es decir, al feto, entendiendo que por principio debe respetarse la vida “desde la concepción”. Se difundieron muchas imágenes que muestran la formación plena de un feto en el seno materno que abonan aquella teoría.



Del otro lado están las organizaciones que promueven la defensa de los derechos de la mujer a abortar y a la protección de su propia vida, reivindicando el “aborto legal, seguro y gratuito”, siendo absurda e injusta la penalización por decidir sobre su propio cuerpo. Fundan sus alegatos en fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de DDHH, que aclaran que la protección del derecho a la vida no es absoluta y que el embrión es solamente titular de un derecho potencial a la vida. Alegan que la justificación antiabortista está basada en unos valores y principios religiosos, los cuales no pueden ser impuestos al resto de la sociedad.



El debate pasa ahora al Senado, donde las fuerzas políticas han dejado a sus representantes libertad de decidir en el voto, hecho que ha favorecido paradójicamente a la aprobación de la ley en Diputados. Lo que sucede en Argentina da esperanzas para que se reponga la discusión en Bolivia; millones de mujeres siguen esperando aquello.