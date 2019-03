Desarrollo regional y urbanización

Buscando fuentes primarias para el estudio de la formación social cruceña, como documentos y memorias, hace pocos días llegó a mis manos el ensayo testimonial del arquitecto Fernando Prado Salmón titulado Cincuenta años de planificación urbana en Santa Cruz. Obra magistral que posibilita en los estudios históricos de la región abordar una variable sobre los problemas administrativos e institucionales que condensa dicho proceso. Atendiendo a las exigencias de una metodología estructural que conlleva un antes y un después: Memoria larga de origen, la coyuntura con sus contradicciones y los hechos a cargo de los actores de carne y hueso como protagonistas.

El paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, del pueblo a la ciudad y la naciente metrópoli, no solo regional sino nacional, con su hegemonía demográfica y económica, se explica en el estudio de Prado Salmón, desde la década de 1960, a través del modelo de planificación urbana. Y desde luego, con periodos meritocráticos de gobierno que lograron el cambio de un periodo a otro. Es decir, contar con profesionales formados en el exterior como Roly Aguilera, Oscar Serrate, Sergio Antelo, Percy Fernández, Fernando Prado y otros nombrados en el ensayo de alusión, que el abogado octogenario que esto suscribe no los conoció o no los recuerda.

La primera parte del libro titulada La Santa Cruz pionera, fundamenta el nacimiento en el año 1967 del modelo cruceño de la planificación urbana, y la consolidación del Plan Regulador entre 1970 y 1974. Dándose una nueva etapa del Plan en los años 1977-78. Luego viene la era de los ‘planes Reguladores’ en Bolivia, que siguen el modelo cruceño. La Santa Cruz de los 70 y 80 en el área sociocultural. La creación de la corporación de desarrollo. Y finalmente, el autor analiza el contexto político y profesional de Cordecruz en los años 1980, sin olvidar desde luego la regulación municipal a partir de 1985. Posteriormente, en sucesivas partes o capítulos, el libro continúa periodizando el desarrollo municipal cruceño, avanzando por el proceso de Participación Popular.

Dentro del análisis realizado, el arquitecto Prado opina que René Moreno habló de la sociedad cruceña tradicional: austera en su vivienda, su alimentación y sus costumbres. Sin embargo por haberse sostenido sola, sin apoyo estatal, lleva las condiciones para convertirse en un centro capitalista y el Plan Bohan no hizo otra cosa que activar esa vocación.

Finalizando Prado, que una perdedora meta de este proceso es la planificación que hasta la fecha no cuenta ni siquiera con un Plan Director General para toda el área metropolitana, menos aún con planes sectoriales para temas tan importantes como medioambiente, transporte, vivienda y equipamientos de escala metropolitana. Estamos en cero, concluye su obra.