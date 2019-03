Derechos for export

No me van a creer, pero Carlitos Teves me trajo una carta firmada por un grupo de residentes bolivianos que viven en Buenos Aires. Dice así:

Estamos emocionados hasta lo más profundo de nuestros calcetines porque el hermano Evo pide que la fecha de elecciones presidenciales en Bolivia no sea la misma que la que se va a realizar acá, en la Argentina. Parece que en nuestra plurinación han echado el grito al cielo, pero nosotros no, nosotros apoyamos esa moción y le hemos sugerido, en nota enviada por flota, que si no le dan pelota en Bolivia con su pedido, gestione ante su colega Macri para que mueva él la fecha en que Argentina deberá asistir a las urnas. Es difícil, pero a lo mejor acepta, porque el Mauricio está tan confundido con el dólar que sube, sube y sube; los pesos bajan, bajan y bajan; las muestras del descontento suben y suben, que él baja, baja y baja. Por ahí adelanta la fecha, para sacarse a Evo de encima, porque si algo tiene nuestro presi es que insiste, insiste e insiste.

¿Por qué apoyamos la idea de nuestro hermano Evo, que pide adelantar las elecciones en Bolivia? Simple, porque piensa en los derechos de sus hermanos que viven en tierra gaucha y que ese domingo será grave porque tendríamos que ir a votar tres veces. Una vez en las urnas de la tierra que nos cobija y dos, como lo hemos hecho siempre, en las bolivianas.

Como no hay mucho control acá, se nos ha hecho maña votar dos veces y les cuento que somos muchos. Por ahí decidimos el futuro de Bolivia quienes, con sudor y sacrificio desde hace añadas, trabajamos en el país hermano.

Seguro que no faltarán los que siempre piensan mal. Que votaremos dos veces por Evo, pero no hermano periodista. Para que haya un juego democrático, un voto será para sostener el proceso de cambio y, para que no hable la oposición, distribuiremos nuestro segundo voto para cada uno los otros candidatos.

La nota fue firmada en la fricasería de doña Flora, por casi todos los asistentes, porque los que se abstuvieron son cuatro paraguayos y dos polacos que solo vienen al barrio a jugar fulbito. (Firmas ilegibles)