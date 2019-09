¿De quién es el cuerpo?

A principios de este 2019 salió a la luz la denuncia de una menor de 15 años que fue violada por un farmacéutico y por su primo, un médico. La menor recurrió al farmacéutico para que le vendiera pastillas abortivas. Él respondió drogándola y violándola. Luego, ella se sintió mal y regresó a la farmacia a informar su indisposición. El farmacéutico la derivó al médico, quien fingió atenderla, la drogó y la violó también. Este caso, fuera de ser una excepción, es una regla en la oscuridad de la ilegalidad.

Los actos primero son ideas y mientras no queramos aceptar cuáles son las ideas donde se origina la violencia, no vamos a poder detenerla. Yo les voy a señalar una idea donde se gesta la violencia machista contra la mujer, como una semilla bien anidada, abrigada y alimentada: la penalización del aborto.

En Bolivia el aborto es legal solo en tres causales y esto da paso a un círculo perverso de abusos sobre los cuerpos de las mujeres. El feminismo reconoce que el aborto no es solo uno de los temas de la agenda, es un punto neurálgico en el cual converge lo demás y si queremos eliminar la violencia contra las mujeres no podemos darnos el lujo de no pensar seriamente en legalizar el aborto.

Si las leyes, que son pedagogía oficial, crean una narrativa donde los cuerpos de las mujeres son propiedad privada de los hombres y de los Estados que deciden cosas básicas por ellas, entonces ellos pueden hacer lo que quieran con lo suyo, por ejemplo: golpear, asesinar, violar.

La ilegalidad del aborto refuerza los privilegios y las vulnerabilidades de clase. Son las mujeres pobres las que mueren intentando decidir y esta discusión siempre deja en evidencia la falta de conciencia social. Pareciera que hay una incapacidad para entender que la educación sexual y el acceso a anticonceptivos hasta ahora son privilegios de clase.

Los abortos ilegales son practicados por médicos que cobran en clínicas privadas, en hospitales públicos, en cuartos abandonados de barrios pobres. La penalización del aborto y la objeción de conciencia, son claves para poder mantener un rico negocio que se alimenta de la desesperación de las mujeres.

Habría que preguntarse qué hace que las mujeres se enfrenten a la posibilidad de ir a la cárcel o incluso de morir, intentando tomar una decisión sobre el destino de sus vidas. Qué querrá decir en este universo simbólico de valorización de la vida que para nosotras haya peores consecuencias que la muerte y una de esas sea la maternidad obligada.

La experiencia particular del feminismo en las mujeres tiene que ver con nuestros cuerpos, de manera íntima y desgarradora, es ahí donde se libra esta guerra de control y adoctrinamiento; por eso es urgente dejar de forzar la maternidad y repensarla, para que ya no sea una forma de tortura para mujeres y niñas.

Legalizar el aborto y abordarlo como un problema de salud pública implica que una mujer embarazada en contra de su voluntad se pueda presentar a un centro de salud cualquiera, que le realicen el procedimiento en condiciones de supervisión y salubridad, que salga de ahí viva y con información adecuada sobre métodos anticonceptivos para que no tenga que volver a abortar. El derecho al aborto viene de la mano del derecho a la educación y libertad sexual, sin distinción alguna.

El 28 de septiembre, a nivel internacional, ha sido el Día por la despenalización y legalización del aborto. Un día para gritar más, hacer ruido, vestirnos de verde y recordarle al mundo que no vamos a parar hasta que sea ley.