Antes que la estupidez, la necedad, la mentira y el adormecimiento y la desidia nos ganen como sociedad, no estaría mal que nos molestemos por lo que pasa a diario en este país nuestro, tan particular (peculiar, dicen otros, sin tomar en cuenta que esta palabra es característica propia y singular de una persona, animal o cosa); pero así somos, tenemos cosas tan nuestras que, si no les ponemos un alto, nos vamos a adormecer y dejarán de importarnos.

De buen tamaño está que se hagan la burla del país y de su democracia los que (Evo Morales) ofrecen “lo que quieran a cambio del voto unánime” y luego terminan diciendo que es una broma e intentan una disculpa, porque se dan cuenta que fueron “demasiado lejos”. Lo peor es que los adoradores del personaje (cada vez más personaje que personalidad) no hallan falta electoral, no le ven nada malo y así van… justificándolo todo… en detrimento de la democracia

De buen tamaño está que los micreros, transportistas y otros personajes de la ciudad se quejen de la intención de subir los montos de las multas de tráfico (hasta hay policías de tránsito que asaltan en las esquinas) porque es muy cara, sin tomar en cuenta que, si no cometen faltas, si no se paran en doble fila, si no se pasan en rojo, si no manejan mal…

De buen tamaño está que el tal Johnny Bowles te diga que no te preocupés por el pago extra a la empresa Vega Solví (17 km extra al nuevo vertedero) porque no se le va a aumentar un peso al vecino, que la Alcaldía se va a hacer cargo de eso, como si la plata de la Alcaldía fuera privada y no se generara en el contribuyente de la ciudad.

De buen tamaño está que los comunarios del norte de Potosí amenacen con envenenar a blancos y opositores que pisen sus tierras en campaña y que salgan los dirigentes a habar de metáforas, de “usos de costumbres” y otras estupideces más, que solo dañan a la democracia y al país.

De buen tamaño está que el gobernador le palmee las nalgas a una señora y salga a disculparse si acaso ello sea verdad y, encima se vanaglorie de que él no se ha divorciado ni lo va a hacer (humillación y más falta a su mujer y madre de sus hijos) y de inmediato aparezca una mujer de su partido a decir que la manoseada fue “recíproca” y que no pase nada.

De buen tamaño está que a nadie le moleste lo que pasa, si en la Alcaldía hay sobreprecio de millones de dólares por la compra del lote del nuevo vertedero, bajo el argumento de que “roban pero hacen”, como si hacer no fuera su obligación, si no, una vocación de servicio, absolutamente dudosa a estas alturas de la vida, cuando constatamos que la ciudad está hundiéndose por partes, de manera literal y en la administración municipal pagan publicidades que aseguran que el BTR se está haciendo en tiempo récord

De buen tamaño está que el vicepresidente García Linera asegure que antes había que pedir permiso para entrar a la plaza Murillo, cuando es un hecho que desde hace años en la plaza tenés que mostrar el carné y decir a qué vas a entrar, la mayor parte de las veces, a una plaza cercada por policías, donde el Gobierno esconde su miedo

De buen tamaño está el cinismo del masismo que se queja por un paro cívico porque “hace daño” a la economía del departamento y puede “enfrentar a cruceños con cruceños”, cuando ellos llevaron a cabo un cerco (el cerco de Surco) para, a la usanza de los ucureños de los años 50, dañar a Santas Cruz en su lucha de reivindicación autonomista…

De buen tamaño está, que el presidente y el ministro de Hidrocarburos anuncien todos los días “la firma de cartas de intenciones” que, si se ensartaran como chaquiras, ya hubieran dado la vuelta al país dos veces, y los contratos no lleguen y las posibilidades energéticas del país se achiquen y terminen celebrando la posibilidad de verderle gas a Desaguadero y Puno, como una especie de “compensación” por lo que parece ser la pérdida del gran mercado brasileño… De buen tamaño está que se crea que somos imbéciles como para pensar que da lo mismo Sao Paulo que esos mercados (sin agraviar a los peruanos).

De buen tamaño está, que desde el poder político se asegure que la selección está en proceso de renovación cuando todos vimos al peor equipo de los últimos 30 años…

Definitivamente, está de buen tamaño que no pase nada, que la gente no se queje… ojalá no sea tarde, cuando decidan hacerlo…