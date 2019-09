De Huanchaca a la Chiquitania

Corría septiembre de 1986. Santa Cruz se disponía a iniciar las Jornadas Santa Cruz 2000, que marcaría el rumbo hacia el siglo 21, cuando sentimos el apenado impacto de la noticia del asesinato del profesor Noel Kempff Mercado (05.09.1986), el eterno enamorado de la selva, el filósofo de nuestra fauna y de la flora. Junto a su cadáver yacían sus dos dilectos acompañantes, muertos por una metralla maldita.

Esta noticia quitó el velo oscuro de los ojos de gente complacientemente contaminada con el dinero del narcotráfico. Sumado a ello, relucía la inoperancia y laxitud gubernamental, informada tiempo atrás sobre una importante factoría de cocaína en la zona de Caparuch. La reacción popular no se hizo esperar. La “marcha del silencio”, asistida por tal multitud que no pudo arropar la plaza principal, era el requiescat in pacem de una época de oprobio y vergüenza de personas que aprovecharon sin desparpajo las bondades del dinero fácil que empañaban la imagen de un pueblo limpio y sencillo.

La noticia quitó la benevolente desvergüenza de aquellos comparseros, felices porque algún ‘pichicatero’ era quien pagaba la banda en noches de fiesta, de clubes deportivos que se enseñoreaban por tener buenos jugadores asalariados gracias al dinero mal habido, de empresarios que se jactaban de hacer negocios. Poco a poco comenzó a ser rechazada esta lacra de maleantes, que atiborraba de ignominia a Santa Cruz, impregnando las calles de la capital con jóvenes drogadictos. Otra muerte, la del valiente diputado Edmundo Salazar –que se atrevió a investigar el caso Huanchaca, puso sello a este fragmento oscuro de la historia cruceña, por lo menos hasta ahora.

Han pasado poco más de tres décadas y otra vez, una nueva tragedia inundó a nuestra ‘madre tierra’. Más de un millón de hectáreas fueron abrasadas por un fuego sin compasión alguna. Igual que con Huanchaca, afloró la irresponsabilidad preventiva de autoridades y ni qué hablar de varios políticos que usaron esta desventura solo para ganar prestigio, cuando han generado asco y desprecio.

Este infortunio, igual que lo de Huanchaca, debería ser el acicate para despertar del letargo cómplice de unos y otros. Es el momento de coordinar entre autoridades para encontrar soluciones en lugar de tirar piedras, porque los únicos perjudicados son la fauna y la flora chiquitanas. Es el momento de dejar de lado la farándula y la pasarela como estandartes de la nueva Santa Cruz, para preguntarnos qué nos pasó. Es el tiempo de la reflexión, de la autocrítica y la acción. Hoy más que nunca se reclama unidad, sin diferencia. Nos quitaron las ansias de mayor autonomía, nos están arrebatando la herencia natural que dejaron nuestros padres. Ya no podremos entregar a nuestros hijos esa tierra ubérrima, llena de verdes praderas. También nos están robando nuestra identidad, nuestra alma llanera, libre como el viento y hasta el aire que respiramos. ¿Alguien se imaginó que ni sus tataranietos verán ese mar verde que conocimos? La heroína anónima que ofreció su vida por nosotros y está muriendo se llama Chiquitania, un patrimonio de la humanidad.

Termino: ¡No llores por mí… (Santa Cruz), déjame más bien que llore por mi impotencia!