Culturabarómetro para Santa Cruz

¿Cuál es la presión de la atmósfera cultural de Bolivia y de cada una de sus ciudades capitales?, es urgente una actualización político-administrativa en las instancias de gobierno nacional y en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz.

En este caso me referiré al área de Culturas y Artes en Santa Cruz, la necesidad de una actualización en la visión, misión y políticas culturales implica que los presupuestos se generen a partir de un programa articulado de disciplinas, con la participación de todos los profesionales de cada área de las artes, la gestión cultural, la política, la economía, la educación, la sociología; me refiero a la Ciencia Política, con sus instrumentos para la administración de la “cosa” pública, no a los politiqueros, ni partidos de gobierno, me refiero a la estructura administrativa municipal, al crecimiento demográfico, territorial, que requiere actualización urgente.

El reto actual es realizar una estadística de necesidades por distrito municipal; en el cual participen tres actores clave del proceso cultural y artístico: gestores, profesores y artistas. Entre todos mirar en el mapa y el terreno, los 16 distritos municipales, sus subalcaldías, sus centros culturales, el potencial que hay y no hay, las necesidades, investigar las competencias y los retos de cada territorio, conocer a sus funcionarios, aportarles y avanzar con ellos, para mejorar las condiciones de todos.

De esta manera, la estadística será minuciosa, full trabajo de campo, entre los artistas, profesores, gestores culturales y juntas vecinales, casa a casa, condominio a condominio, al estilo censo por la Cultura y las Artes; oficios y talentos varios, con los estudiantes universitarios, para levantar la información. La cultura llega a los hogares y no es solo asunto del pintor, escritor, cineasta, corresponde dialogar con los vecinos de cada barrio y condominio, los profesores, juntas de familias, clubes de madres son elementos clave en este censo por la cultura y las artes.

Es necesario que toda Santa Cruz demande al gobierno un Plan Municipal de Culturas y Artes, con presupuesto que supere el 1%, con programas, proyectos, objetivos a largo plazo. El contexto histórico y crecimiento de la ciudad exige políticas culturales sostenibles, visionarias, ampliación y actualización técnica-profesional del personal, y concepción de las políticas culturales y artísticas, así como de los presupuestos. Conjuntamente con ello, habrá que realizar un diagnóstico detallado de gestión de calidad en la administración de cultura a nivel municipal, enfocado en identificar brechas, logros, esto deberá hacerse anualmente, como lo hacen en todos los países vecinos de Latinoamérica.

El Culturabarómetro deberá realizarlo inicialmente la ciudadanía, convocando a un ente ajeno al municipio, para financiarlo y sostenerlo, para asegurar la transparencia del proceso; esto es en primera instancia un observatorio cultural, para autoevaluar, identificar brechas, calibrar metas, sistematizar, mapear organizacionalmente logros, desafíos, y que nazca así el Plan municipal de Culturas y Artes para Santa Cruz, que en sus principios deberá establecer una actualización y evaluación de personal, cada diez años, y el diagnóstico de gestión de calidad municipal anualmente. Para ello habrá que elaborar indicadores, definir criterios, gestionar la llegada de este documento a instancias de las oficinas de UNESCO en Bolivia, para lograr que sean los veedores a nivel internacional del proceso que está viviendo la ciudad y el país.