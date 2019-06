Cuando un amigo se va...

¿Qué haría si le dijeran que tiene solo 24 horas de vida? ¿Perdonaría a quien le hizo daño? ¿Qué de sus familiares? ¿Les diría que los ama? ¿Los abrazaría? ¿Qué haría con solo 24 horas de vida? Hago estas preguntas en momentos en que la muerte golpeó una vez más…

No era familiar mío, ni siquiera puedo decir que era un íntimo amigo, pero él y yo sabíamos que podíamos contar el uno con el otro incondicionalmente. La edad no fue problema ni nuestras nacionalidades, primó el sincero afecto sin cálculo alguno. Fue un gran profesional, una gran persona.

Como alumno suyo en la cátedra de Metodología de la Investigación, en la Maestría en Comercio Internacional de la Uagrm, valoré su rigurosidad al compartir sus conocimientos y la severidad de un hombre comprometido con la ciencia. Ingeniero económico -formado en Cuba- hizo su Doctorado en Economía en la URSS; vino a compartir su saber a Bolivia; se enamoró y se casó con una dama boliviana; se quedó a vivir acá y amó a este país como un agradecido hijo adoptivo.

Son varias las anécdotas que siempre guardaré de él en mi memoria, como el terror que infundía al no poder ir muchos postgraduantes al ritmo de su exigencia; o, el que en primera instancia no quiso ser mi tutor de tesis, pero como era tan temido yo insistí pues pensé “mejor es tenerlo de guía que de tribunal” y así fue; cuando aceptó y me dijo que avanzara, al presentarle mi primer borrador, abrió los ojos y me dijo “Chico ¿qué es esto? ¡Esto es una tesis de Doctorado! Aquí hay tres temas, escoge uno y enfócate además en un solo aspecto”. Tuve que reducir de 600 a 100 páginas…

La otra anécdota se dio en la defensa de tesis: viendo que mi jurado se entusiasmó preguntándome, él salió en mi defensa diciendo “es suficiente” (¡palabra santa!).

Finalmente, defendida la tesis con honores, se me autorizó publicarla. Agradecido yo con él, le ofrecí poner en el libro, su nombre y el mío. “No -chico- el trabajo es tuyo, son tus ideas, es tu mérito”, me dijo, lo que me recordó ¡cuántas veces nos inculcó a evitar el plagio, el copiar y hurtar ideas ajenas!

Era un verdadero señor, de esos que casi ya no se pilla. Un hombre íntegro del que aprendí mucho -como se lo dije varias veces- quien me animó a ser columnista en 2007, a él le debo la técnica de poder decir mucho, en pocas palabras.

Hay personas que marcan la vida de otras, y éste es el caso de mi gran mentor -Andrés José Granado Falcón, PhD- de verdad, extrañaré a mi querido doctor y amigo. ¡Dios lo tenga en su gloria!