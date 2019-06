Cuando haya pasado este tiempo de campaña electoral, en que están metidos también dos personajes vetados por un referéndum, el país tendrá que buscar soluciones a los muy graves problemas que enfrenta.

El narcotráfico se está comiendo al país. Habrá que encontrar soluciones. Pedir el retorno de la DEA podía servir, pero el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los bolivianos, comenzando por asumir que lo ilegal es ilegal, aunque sus representantes estén en el gobierno.

Cuando pase la campaña no será posible mentir más. YPFB tendrá que moderarse. No puede seguir siendo la empresa que busca gas, no lo encuentra, pero quiere venderlo. Entonces, habrá que admitir que el país se quedó sin gas. Ofrecer 10 millones m3/d de gas a Perú y 10MM a Paraguay es mentir para los fines de la campaña. Y ofrecer gas natural licuado sin tener el gas necesario ni la planta para producirlo, y menos el sistema de transporte, el colmo.

Habrá que mirar con atención el problema del agro cruceño. Desalentar a los productores de soya con políticas torpes, prohibiciones o con extorsiones, es muy peligroso. Es la única turbina de la economía boliviana que no se ha apagado. Negociar soluciones tramposas es suicida.

Si los soyeros dejaran de producir, como parece que es inminente, esto sería Venezuela. Si solamente dejaran descansar sus tierras, o las dedicaran a la ganadería, harían feliz a Hugo Chávez en su tumba porque el país estaría muy avanzado en el camino hacia el desastre, algo con lo que el finado seguramente soñó para Venezuela.

Quienes lleguen al Gobierno deberán comprometerse, cuando pase la campaña, a que las leyes se han de respetar, que la Constitución no puede ser pisoteada, que los referendos son de cumplimiento obligatorio. Y que este país no es la chacra de ningún partido, ni el cato del cocalero.

Que Bolivia es el país que cobra más impuestos en América latina, como se ha confirmado en estos días, es algo que deberá resolverse cuando haya pasado esta campaña.

Que los chinos están destruyendo los ríos del país porque su gobierno tiene acuerdos políticos con los gobernantes actuales, es otro tema que merece mucha atención. En fin, son muchas tareas más que quedan para cuando pase la campaña.