Cuando no bastan las renuncias

La renuncia en bloque de todos los obispos chilenos, presentada ante el papa Francisco por los escándalos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero contra niños en ese país, está provocando reacciones de las más diversas dentro y fuera de Chile: desde el asombro por parte de quienes aún se resistían a creer en las denuncias, hasta una que otra manifestación de alivio entre las víctimas que sobrevivieron a los abusos y que se atrevieron a denunciarlos. Cada reacción tiene su propia razón de ser, pero hay otras aún no manifiestas y que ameritan ser expuestas. Por ejemplo, la de la insatisfacción.

Insatisfacción, porque siendo inédita una renuncia masiva de afectados por graves denuncias como son las de pederastia, más aún si involucran a jerarcas religiosos, esa no basta. Y no es suficiente esa medida, porque tras ella se vislumbra una amenaza mayor: la de la impunidad. Hay que leer las entrelíneas de las noticias que circulan tras el anuncio oficial de esa renuncia colectiva, forzada por una tardía reacción del papa, al que también le costó trabajo dar oído a los informes y testimonios que le fueron llegando desde hace ya un buen tiempo. No queda claro qué pasará con los denunciados, ¿se someterán a las leyes terrenales y purgarán penas de cárcel, o gozarán de exilios dorados?

Preocupa lo que esté por venir luego de la renuncia en bloque. Ya se especula que servirá para cernir el clero chileno, para hacer algunos cambios, pero no se sabe qué pasará con los denunciados. Es posible que sirva también para reflexionar, “ahondar” y “buscar las raíces y estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen”, como le ha dicho Francisco a los obispos chilenos. Pero esto queda librado a la voluntad, al parecer, del propio clero chileno. En el mensaje escrito del papa no hay una voz de orden contundente sobre esta última reflexión, tal vez la más importante.

Esa falta de contundencia alimenta el sabor a poco que deja el anuncio de la renuncia en bloque de los obispos chilenos. También contribuye a esa insatisfacción el comprobar que la reacción se circunscribe solo a un clero y no abarca a todos los afectados por denuncias de pederastia en el resto del mundo. Al sentimiento de insatisfacción se suma otro, el de la indignación. Inevitable llegar a este, cuando se ha acumulado tanto malestar frente a las secuencias de abusos gravísimos que han sido solapados durante décadas por el Vaticano y por sectores de la sociedad civil, unidos en una suerte de pacto por la impunidad.

Un pacto por la impunidad de pederastas que no están apenas entre curas y obispos, sino también en otros círculos igualmente insospechados de “personas de bien”, entre las que sobresalen autoridades públicas y profesionales llamados a proteger, defender y cuidar a niños y adolescentes. En Bolivia se conocen algunos casos, entre los más recientes está el que involucra a un guía de la distrital de los scouts en La Paz, socapado durante varios años por los responsables de la organización, según denuncia hecha al Ministerio Público. Hay más, pero en la mayoría de los casos no se llega siquiera a la denuncia formal.

Por eso la simple renuncia de quienes logran ser identificados como autores de los abusos sexuales contra niños y adolescentes, así como contra quienes resultan ser sus cómplices, no es suficiente para combatir en serio contra uno de los delitos más abominables de los que se tiene registro en todo el mundo. Si no hay denuncia formal en la justicia, proceso y sentencia de cárcel, la impunidad seguirá siendo moneda corriente entre los pederastas y un gran aliciente para aumentar la cadena criminal que más estragos provoca entre los más indefensos de la humanidad: los niños. Pederasta que sea denunciado debe ir a juicio y purgar una condena ejemplar.

Esa es una actitud que debiera ser regla no solo en el caso de pederastas confesos. Debe ser regla también en el caso de pedofilia, muchas veces una de las puertas que lleva al infierno mayor, que es el de la pederastia. Por ahora, hay más firmeza y arrojo en la lucha contra los pedófilos, que en contra de los pederastas. Lo estamos viendo en la cruzada ya iniciada hace un par de años a nivel internacional, con el apoyo de Interpol y el FBI, entre otros, y que hace dos días permitió detener en Brasil a más de 300 personas sospechosas de pedofilia y pornografía infantil. Es algo, pero tampoco basta.