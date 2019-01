Crítica del oficio más bello

No exageraba Gabo (Gabriel García Márquez) cuando enaltecía el periodismo como el más bello oficio de cuantos pueden mantener ocupadas las manos o las mentes de las personas laboriosas de la tierra. Crear (y no ‘hacer’, ya que, como dijo el mismo hombre de Aracataca, el periodismo es más literatura que periodismo) y mantener los dedos pulsando las teclas de un ordenador, sin tiempo, como si no fuese de haber un mañana, es una de las formas de sentirse vivo en esta tierra. Pero hay varios tipos de periodismo, de las más variadas tendencias y hasta de muchos niveles de profundidad. Si vamos a la hemeroteca y salvamos de las telarañas los diarios de tiempos remotos, caeremos en cuenta de que los periódicos primitivos servían fundamentalmente para escribir artículos y noticias cargadas con un elevado componente crítico y político. Era un periodismo de trincheras.

Pero las cosas de este mundo evolucionan, y el periodismo no fue la irregularidad. Con los años, los periódicos de los países en los que se experimentaron procesos de desarrollo cultural y económico experimentaron, a su vez, un cambio de dirección en lo que a sus perspectivas informativas tenía que ver. En concreto, las escuelas periodísticas marcaron con un agudo escalpelo una línea roja entre lo que eran la noticia informativa, por una parte, y el juicio o la opinión, por otra, en el cuerpo robusto de este bello oficio. En casos aislados, como la crónica y el reportaje, esa cisura puede no ser tan radical. Pero una vez ya la institución periodística universal asumió la apropiación de esas distancias saludables que velan por la objetividad y la transparencia, el reto era dar a esos géneros periodísticos una nueva forma de elaboración. Y es en este punto y en este tiempo actual cuando se están ensanchando los abismos entre la calidad del periodismo de la Europa occidental y el de nuestros ruidosos y coloridos países de Latinoamérica.

No hagamos mención de los periódicos estatales ni de cualquier papel informal y de coyuntura que haya sido parido por un quiromántico que hubiera aspirado ser periodista, no los tomemos en cuenta para nuestro análisis, sino solamente medios serios y prestigiosos por su historia o por sus contenidos de calidad profesional, o por ambos. Sin que los nombremos, el astuto lector ya sabe a cuáles nos referimos.

Los medios periodísticos de prestigio bolivianos tienen buenos periodistas, pero lamentablemente están perdiendo su brújula: ser gran periodista y no periodista grande. Un gran periodista produce buenos contenidos: noticias con parte y contraparte y en pocas oraciones; reportajes con entrevistas, opiniones del autor, buena narrativa y documentos; y entrevistas cuyos cuestionarios son agujas al ojo para el entrevistado, y cuyas preguntas están ordenadas. Un periodista grande tiene en las narices ser más que sus competidores a fuerza de tener más que dar al público, cuantitativamente hablando. Un gran periodista, en cambio, entrega a su medio social un reportaje profundo y bien documentado en vez de diez noticias del día; una crónica deliciosamente escrita, en vez de diez tediosas entrevistas. Un reportaje da más que una decena de noticias y una crónica, más que mil de aquellas.