Cosechando su siembra

El que busca encuentra. Busqué y encontré algunos versículos de la Biblia sobre: siembra y cosecha que tienen mucha relación con el mal momento que vive el Gobierno del presidente Morales Ayma y su cada vez más acentuado declive político.

Sembrar es una acción humana que trae consecuencias o frutos; así tenemos que si alguien ‘siembra justicia, cosechará recompensa’, logrará sentirse apreciado, si, por el contrario, ‘siembra injusticia, cosechará calamidad, iniquidad…’.

Dice la Biblia y lo sabemos los ciudadanos que “el impío hace obra falsa” y probablemente ello esté pasando cuando el presidente, después de arremeter contra Tuto Quiroga primero y Carlos Mesa después, se le ocurrió ‘concederles un indulto’, bajo el siguiente argumento: “He tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delito de lesa humanidad y genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo”, como si el proceso reivindicativo marítimo y la demanda boliviana a La Haya no hubieran contado con ambos expresidentes desde siempre y, como si alguna vez el proceso contra Quiroga y, la amenaza del que se blandía contra Mesa, los hubiesen apartado de la causa marítima.

Como era de suponerse (cada quien sabrá lo que espera o no de ellos) los expresidentes han rechazado la ‘patriótica oferta’ del presidente y no creen que tal acción, privativa del mandatario, deba beneficiarlos a ellos, situación que no solo le pone dignidad personal a ambos, sino que les genera una especie de desprestigio a ambos, dado que si se indulta a alguien (o se lo ofrece, como en este caso) es porque sobre ellos cae la sospecha de algun tipo de culpabilidad y, de seguir ellos en la causa (como parece que va a ser) se los mirará, sobre todo en Chile, como “los indultados” que negocian por su país, a cambio de…

Yo no sé quién es el asesor del presidente, pero lo supongo (es uno que cree que sabe mucho de asuntos legales) y ese no es el problema, sino que la “oferta” presidencial, “desprovista de algún interés personal” (y el rechazo) llegan en el momento en el que ya nadie puede cometer errores ni mostrar fisuras, es decir, a horas nomás de escuchar el fallo de La Haya.

Mal, entonces, Morales y, para enterarla, aparece otra estupidez del vicepresidente tratando de distraer la gaffe (la metida de pata), a modo de atraer sobre sí la mirada de la gente, a fin de aliviar el mal momento de “su excelencia”, con aquello del empate técnico, una mentira que solo puede caer en un suelo propio, es decir, entre sus acólitos, porque el país está cada vez más movido por el 21F y resuelto a evitar la posibilidad de que Morales se presente a una candidatura en busca de su ilegal e imposible re-re-elección.

La mentira es una siembra que se cosecha solo hasta que mentir deje de ser posible. Y esa posibilidad (o imposibilidad) se les hace cada vez menos fácil. El suelo sobre el que siembran es cada vez menos fértil.

No están perdidos ni arrinconados, claro, suponer eso sería un error, aún tienen fuerza, ejercen la violencia colectiva y selectiva, tienen sus aparatos bien pagados: el político y el represivo, pero la experiencia dice que en este país, hasta eso se vence. Los violentos siempre hicieron lo que pudieron, hasta que dejaron de poder; Morales está atravesando su peor momento y, sea lo que fuere que salga de La Haya (es de esperarse que le vaya bien al país) la democracia plena es el bien a recuperar y, eso no lo da La Haya, lo da la voluntad de la gente

Cosechan su siembra; la calle está sembrando la suya… es cuestión de esperar; quien siembra nada, cosecha nada… de la gente depende